Jetzt bei Decathlon: Padelschläger und Du - das perfekte Match!

Padel ist längst keine Trendsportart mehr, sondern hat sich weltweit etabliert. Mit Decathlon hast Du die einmalige Chance, den perfekten Schläger für Dich zu finden - und davor zu testen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 12:10 Uhr

© Decathlon Padel wird bei Decathlon groß geschrieben - und es kann getestet werden!

Der Trend zum Padel hält weiterhin ungebremst an: Viele Tennisclubs haben ihrem Angebot an Spielmöglichkeiten längst Padel-Courts hinzugefügt, aber beinahe wöchentlich kommen in Deutschland und Österreich auch Anlagen dazu, die sich rein dem Padelsport verschrieben haben. Die Vorteile liegen auf der Hand: Padel wird meist zu viert gespielt, der soziale Aspekt spielt eine große Rolle. Dazu sind die Einstiegshürden niedrig: Jeder, der schon einmal irgendeine Rückschlagsportart betrieben hat, wird beim Padel schnell Erfolgserlebnisse feiern.

Die Frage ist nur: Mit welchem Schläger?

Attribute wie Gewicht, Form oder Griffstärke spielen dabei eine große Rolle. Die Spieler:innen müssen aber erst einmal ein Gefühl dafür entwickeln, welcher Schläger zu ihnen passt. Und dieses Gefühl kann sich am besten entwickeln, wenn man genügend Zeit und Auswahl zum Testen bekommt. Padel-Testschläger sind dafür die perfekte Lösung - und Decathlon bietet genau diese Lösung an.

Wie sieht das konkret aus?

1. Bis zu 3 Wunsch-Schläger online auswählen und 10-Tage testen (für den gesamten Testzeitraum berechnet Decathlon nur 10 € für einen Schläger, 15 € für zwei Schläger und 20 € für drei Schläger.)

2. Schläger werden zu dir nach Hause geliefert und du kannst sie nach Eintreffen 10 Tage lang ausgiebig testen und ein Gefühl für den richtigen Schläger bekommen.

3. Schläger nach Ende des Testzeitraums kostenlos im ursprünglichen Karton zurückschicken.

4. Wenn du den perfekten Padelschläger gefunden hast, kannst du ihn direkt online bestellen und dabei sogar exklusiv 10% beim Schlägerkauf sparen.

Alle weiteren Informationen zum Padel Testschlägerservice findest Du hier.

Neben der Testaktion bietet Decathlon aber auch einen “Buy Back Service" an – um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern. Gut erhaltene Padel- als auch Tennisschläger können über Buy Back eine neue Verwendung finden.

Nach der Online-Bewertung einfach die Schläger einsenden oder in einer Decathlon-Filiale abgeben. Im Gegenzug gibt es entweder einen Gutschein oder eine Überweisung.

Information zum “Buy Back Service” gibt es hier.

Decathlon kooperiert zudem mit Renewaball: In einigen deutschen Decathlon-Filialen stehen Renewaball-Sammeltonnen für gebrauchte Tennis- und Padelbälle, die dem innovativen Recyclingprozess von Renewaball zugeführt werden.Mehr Infos dazu und in welchen Stores du deine gebrauchten Bälle abgeben kannst, findest du hier.