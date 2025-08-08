Der HEAD BOOM NEON: Bereit für die Stadt, die niemals schläft!

Mit dem BOOM NEON hat HEAD genau den richtigen Schläger für all diejenigen, die sich gebührend auf die US Open einstimmen wollen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 11:29 Uhr

© HEAD Der HEAD BOOM NEON ist genau der richtige Schläger rund um die US Open

Kann man die Energie von New York City auch beim Tennis spüren? Aber ja! HEAD macht es möglich: Mit dem HEAD BOOM NEON stimmt Ihr Euch perfekt auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ein. Die BOOM-Serie hat sich unter den Spielern und Spielerinnen ja längst etabliert, jetzt steuert HEAD mit Neonfarben noch einmal das gewisse Extra bei. Und das in einer limitierten Auflage.

Fahnenträger für die HEAD BOOM NEON Schläger ist Lorenzo Musetti, einer der großen Feingeister der internationalen Tennisszene. Zu den Racquets gibt es natürlich auch die passenden Rucksäcke und Schlägertaschen.

© HEAD Mit dem HEAD BOOM NEON auf die US Open einstimmen!

Aus der exklusiven Serie wird es zwei Modelle geben: den HEAD BOOM NEON MP und den HEAD BOOM NEON MP L. Nicht bur das Design ist dabei einzigartig: Der Rahmen ist 100 Prozent Torayca Carbonfasern hergestellt. Toray ist ein Unternehmen, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Und mit dem HEAD eine langjährige Partnerschaft eingegangen ist.

Zu den Spieleigenschaften der “regulären” Schlägerserie ändert sich natürlich nichts: Der HEAD BOOM steht für Spaß, Gefühl und eine einfache Handhabung. Das einzige, woran man denken sollte, ist, wie viel Spaß der nächste Schlag machen wird.