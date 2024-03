Die Lehre aus Indian Wells: Jannik Sinner will weniger vorhersehbar sein

Die Siegesserie von Jannik Sinner 2024 ist also zu Ende. Der Australian-Open-Champion weiß, wo er ansetzen möchte.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 12:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner will sich etwas Neues einfallen lassen

Das Spannende am Tennis von Carlos Alcaraz ist ja: Der Zuschauer weiß selten, was als nächstes kommt: Ein weiterer Stopp? Eine krachende Vorhand? Ein Inside-Out-Winkelball? (In den letzten Monaten auch ab und zu mal ein Rahmentreffer?). Das Spannende am Tennis von Jannik Sinner ist andererseits auch die Frage, wie lange ein Gegner dem Druck des Südtirolers standhält. Sinner greift zwar nicht so oft in die Trickkiste wie Alcaraz - muss er aber auch nicht. Die Konstanz des Weltranglisten-Dritten ist beeindruckend, die Härte der Grundschläge sowieso.

Nun war nicht davon auszugehen, dass Jannik Sinner im Laufe der Saison 2024 kein einziges Match verlieren würde. Am späten Samstag war es in Indian Wells nun so weit, eben jener Carlos Alcaraz fügte Sinner die erste Niederlage des Jahres zu. Und darf heute versuchen (ab 22 Uhr live im TV bei Sky und in unserem Livestream), seinen Titel gegen Daniil Medvedev zu verteidigen.

Sinner schlägt Alcaraz in Miami 2023

Gut möglich, dass sich Jannik Sinner diese Partie im TV oder noch live im Tennis Paradise anschauen wird, der nächste Einsatz in Miami steht ja nicht vor dem nächsten Wochenende an. Sinner wird beim zweiten Teil des Sunshine Doubles in der Setzliste einen Platz nach oben rutschen - Novak Djokovic lässt Miami bekanntlich aus.

Wie er es im Hard Rock Stadium anlegen möchte, weiß Jannik Sinner auch schon. „Ich war bei manchen Punkten zu vorhersehbar“, analysierte Sinner seine Pleite gegen Alcaraz. „Ich habe dieselben Dinge immer wieder und wieder gemacht, das hat mich meiner Meinung nach heute zu Boden gebracht. Ich glaube, dass ist die Lektion aus dem heutigen Match. Wir werden an manchen Dingen arbeiten. Und ich werde hoffentlich besser werden.“

Vor Jahresfrist hat es ja ordentlich funktioniert mit der Verbesserung. Auch da hatte Sinner gegen Alcaraz im Halbfinale von Indian Wells verloren. Nur um sich dann in Miami am Sanier zu revanchieren.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells