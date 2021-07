Die Rafa Nadal Academy by Movistar wächst weiter

Am Ende dieses Sommers wird die Rafa Nadal Academyihr Ausbauprojekt mit dem Ziel beenden, dass ihre neuen Sportanlagen die Einrichtungen in Manacor zu einem weltweiten Maßstab machen. Anlässlich ihres fünften Jahrestages wird die Akademie ein neues Gebäude einweihen, in dem neue Hallenplätze, ein neues Fitnesscenter und ein medizinisches Zentrum untergebracht sind. Dies ermöglicht es, den 140 Spielern, die im Rahmen des Jahresprogramms, bei dem sie trainieren und gleichzeitig die Schule besuchen, dort das ganze Jahr über wohnen, einen besseren Service zu bieten. Dieser Ausbau dient auch den Erwachsenen und Jugendlichen, die wöchentlich für kurze Tennisprogramme zu Besuch kommen.

Rafa Nadal war selbst in jede Einzelheit des lang erwarteten Umbaus stark impliziert: „Es ist klar, dass es zu unseren unerledigten Aufgaben gehörte, der Einrichtung den letzten Schliff zu geben. Wir hatten bereits Anlagen von hohem Niveau, aber ich denke, dass unser Zentrum einen entscheidenden Qualitätssprung macht, wenn der Ausbau beendet ist. Wir werden die Sandplätze ausbauen und wir werden die Hallenplätze ausbauen – etwas, das wir noch tun mussten und sehr wichtig ist, um einen guten Service bieten zu können.

Qualitativer Sprung nach vorne

Die Erwachsenen, die hierherkommen, um eine Woche zu verbringen, haben die Gewissheit, dass sie trainieren können, und auch alle Kinder, die das ganze Jahr über hier sind, werden keine Trainingstage verpassen. So werden wir nun insgesamt elf Hallenplätze haben, was uns in jeder Hinsicht eine große Sicherheit gibt, einen besseren Service zu bieten und auch viel unbesorgter Veranstaltungen organisieren zu können. Es ist eine sehr beträchtliche, aber absolut notwendige Investition. Es dürfte einen qualitativen Sprung für alle bedeuten: Kinder, Erwachsene und alle Menschen, die die Akademie besuchen.“

Der Komplex wird nach dem Ausbau über folgende Einrichtungen verfügen:

19 Hartplätze im Freien

15 Sandplätze im Freien (7 davon werden in einer zweiten Phase gebaut)

4 überdachte Hartplätze

7 halb überdachte Sandplätze

1 Fußballplatz

7 Padel-Plätze im Freien

6 Indoor-Padelplätze

1 Padbol-Platz

2 Squashplätze

1 halbolympisches Hallenbad

1 Schwimmbad im Freien

Fitnesscenter

Spa und Schönheitszentrum

Die Rafa Nadal Academy befindet sich in Manacor, Rafas Heimatstadt. Die Lage ist ideal, da sie nur 10 Minuten von der Küste und 35 Minuten von Palma de Mallorca entfernt ist, dessen internationaler Flughafen eine gute Anbindung an alle europäischen Länder hat. Die Akademie kombiniert Hochleistungssportausbildung und Schulunterricht, um exzellente Tennisspieler, fleißige Schüler und großartige Menschen für die Gesellschaft auszubilden. Auf diese Weise verbinden junge Spieler aus allen Teilen der Welt, die an der Akademie ausgebildet werden, ihre Tennisaktivität mit einer herausragenden schulischen Bildung. Darüber hinaus wählen viele Profitennisspieler die Akademie, um ihre Vorsaison oder Trainingseinheiten durchzuführen: Andy Murray, Naomi Osaka, Grigor Dimitrov, Diego Schwartzman oder Felix Auger Aliassime waren einige der Spieler, die die Einrichtungen genutzt haben.

Alles, was das Herz begehrt

Obwohl es sich um eine junge Akademie handelt, die erst fünf Jahre alt ist, basiert ihr Prestige auf einer durchdachten Methode, die von dem technischen Team entwickelt wurde, das Rafa Nadal an die Spitze der Profilaufbahn gebracht hat. Die große Gruppe von erfahrenen Trainern unter der Leitung von Toni Nadal zielt darauf ab, die Stärken jedes Spielers zu maximieren und sowohl auf dem Tennisplatz als auch außerhalb davon das Beste aus jedem von ihnen herauszuholen. Das dafür angewandte Lehrsystem stützt sich auf fünf Säulen:

Tennis Konditionstraining Psychologie Ernährung Technologie

Einer der Schlüssel für das Wachstum der Akademie war die Konsolidierung ihrer Position als eines der Tenniszentren, das in den letzten Jahren die meisten Veranstaltungen und Turniere ausgerichtet hat. Die geräumigen Sport- und Wohneinrichtungen bieten Spitzensportlern in einer komfortablen und idealen Umgebung für das Sporttraining alles, was sie für einen Elitewettkampf brauchen. Die Veranstaltung von Turnieren verschiedener Kategorien ist ein klares Bekenntnis von Rafa Nadal und seinem gesamten Team, Tennis von der Basis bis zur Professionalität zu unterstützen und allen Fans die Möglichkeit zu geben, große internationale Tennisspieler in Manacor zu sehen. In diesem Sommer wird die Rafa Nadal Academy by Movistar erneut Gastgeber der Challenger Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty sein, deren ersten beiden Sieger Bernard Tomic und Emil Ruusuvuori waren.