Das sind die Reiseziele von Zverev, Tsitsipas und Co.: Von der Antarktis bis zu den Malediven

Für die meisten Tennis-Stars ist die Saison 2023 offiziell beendet und einige Profis nutzen die Zeit, um zu entspannen. Dennoch ist eine Pause nicht zu lange vergönnt, denn das Saison-Auftaktturnier „UnitedCup“, sowie das ATP-Turnier in Brisbane beginnen bereits Ende Dezember in Australien.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.12.2023, 11:02 Uhr

© Getty Images

Nach dieser ereignisreichen Saison 2023 haben sich die Tennisprofis eine Pause verdient und zumindest die meisten Tennis-Stars nutzen diese für einen kleinen Urlaub.

Ein besonders beliebtes Reiseziel dieses Jahr sind die Malediven. Alexander Zverev genießt seine Freizeit zusammen mit seiner Freundin Sophia Thomalla in dem Luxusresort „Patima Maledives“ und postet auf den Sozialen Medien Bilder, auf denen er angelnd oder Jetski fahrend zu sehen ist. Außerdem auf den Malediven gelandet ist die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste Daniil Medvedev, der sich seinen Fans über Instagram schlafend am Strand zeigt.

Caroline Garcia, die momentane Nummer 20 der Frauen-Weltrangliste, suchte sich ein ganz besonderes Urlaubsziel aus. Die WTA-Finals Gewinnerin 2022 entschied sich für eine Auszeit in der Antarktis und genießt sichtlich ihre kleine Pause.

Stefano Tsitsipas und Paula Badosa gemeinsam in Dubai

Die Vereinigten Arabischen Emirate scheinen ebenfalls ein beliebtes Urlaubsziel zu sein. Stefanos Tsitsipas, der momentan den sechsten Platz der Weltrangliste belegt, ist mit seiner Freundin, der auf Platz 65 gerankten spanischen Tennisspielerin Paula Badosa, in Dubai. Dem 25-jährigen Griechen, der bei den ATP-Finals in Turin aufgrund einer Rückenverletzung zurücktreten musste, scheint es wieder etwas besser zu gehen, denn er und seine Freundin Paula Badosa spielen bei dem Show-Tunier World Tennis League mit, welches auch in Dubai ausgetragen wird.

Der Däne Holger Rune verbringt die Tennispause in Abu Dhabi, ohne seinen neuen Tenniscoach Boris Becker, dafür aber mit Fitnesstrainer Lapo Becherini. Ebenfalls in Dubai, um sich für die neue Saison vorzubereiten und wie sie selbst sagt, dem deutschen Winter zu entkommen, ist Sabine Lisicki. Die einstiege Wimbeldon-Finalistin feierte dieses Jahr ihre Rückkehr auf die Profitour, drei Jahre nach ihrer schweren Knieverletzung.