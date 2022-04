Die Schulter! Iga Swiatek muss für Madrid absagen

Iga Swiatek, die Dominatorin auf der WTA-Tour, kann aufgrund einer Schulterverletzung nicht am WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid teilnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2022, 12:09 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek wird in Madrid fehlen

Doha, Indian Wells, Miami, der Billie Jean King Cup, Stuttgart: Überall dort, wo Iga Swiatek in den vergangenen Wochen angetreten ist, gab es für die Gegnerinnen der Polin nichts zu holen. In Madrid tun sich für die Konkurrenz nun plötzlich neue Chancen auf: Denn Swiatek wird aufgrund einer Schulterverletzung nicht am WTA-Tour-1000-Turnier in der Caja Magica teilnehmen können.

Damit verpasst Swiatek auch die Chance, als erste Frau die ersten vier 1000er-Events in Folge zu gewinnen. Ihre mittlerweile 23 Matches lang währende Siegesserie wird Iga Swiatek damit frühestens in Rom ausbauen können. Dort hat sie im vergangenen Jahr den Titel geholt.