Die Tipps der Redaktion - Das sind die Grand-Slam-Champions 2023

Vier Majors, acht Einzelsieger - und wird haben mal wieder ganz tief in unsere Glaskugeln geschaut. Herausgekommen ist ein solider Mix aus ungefährer Ahnung und profundem Stochern im Dunkeln.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.12.2022, 20:55 Uhr

© Getty Images Swiatek, Nadal, Rybakina: Wer kann auch 2023 bei den Majors jubeln?

Und so beginnt auch das Tennisjahr 2023 in Sachen Majors mit den Australian Open. Zur Erinnerung: Vor knapp zwölf Monaten haben dort die mittlerweile zurückgetretene Ashleigh Barty und, in Abwesenheit von Novak Djokovic, Rafael Nadal die Einzel-Titel geholt. Diesmal hätten wir folgende Kandidaten ...

Australian Open Siegerin Frauen Sieger Männer Viktoria Moser Iga Swiatek Novak Djokovic Nikolaus Fink Iga Swiatek Novak Djokovic Michael Rothschädl Caroline Garcia Novak Djokovic Stefan Bergmann Iga Swiatek Carlos Alcaraz Florian Goosmann Caroline Garcia Novak Djokovic Jens Huiber Aryna Sabalenka Novak Djokovic

In Roland Garros strebt Titelverteidiger Rafael Nadal seinen 15. Triumph an, bei den Frauen war Iga Swiatek 2022 nicht zu biegen. Und wie sieht es im kommenden Frühjahr aus?

Roland Garros Siegerin Frauen Sieger Männer Viktoria Moser Iga Swiatek Casper Ruud Nikolaus Fink Iga Swiatek Rafael Nadal Michael Rothschädl Iga Swiatek Rafael Nadal Stefan Bergmann Iga Swiatek Rafael Nadal Florian Goosmann Iga Swiatek Rafael Nadal Jens Huiber Iga Swiatek Alexander Zverev

Weiter also an die Church Rod, an der es 2022 zwar zwei Einzel-Sieger (Elena Rybakina und Novak Djokovic), aber keine WTA- bzw. ATP-Punkte gab. Wer wird sich bei der nächsten Ausgabe die Siegertrophäen holen?

Wimbledon Siegerin Frauen Sieger Männer Viktoria Moser Ons Jabeur Matteo Berrettini Nikolaus Fink Belinda Bencic Novak Djokovic Michael Rothschädl Ons Jabeur Novak Djokovic Stefan Bergmann Ons Jabeur Novak Djokovic Florian Goosmann Amanda Anisimova Novak Djokovic Jens Huiber Ons Jabeur Matteo Berrettini

Und zum Abschluss noch einmal nach New York City, wo Carlos Alcaraz erstmals einen Major-Sieg zu verteidigen haben wird. Bei den Frauen ist Iga Swiatek in dieser Disziplin dann schon eine Veteranin.

US Open Siegerin Frauen Sieger Männer Viktoria Moser Caroline Garcia Alexander Zverev Nikolaus Fink Cori Gauff Alexander Zverev Michael Rothschädl Jessica Pegula Novak Djokovic Stefan Bergmann Cori Gauff Carlos Alcaraz Florian Goosmann Ons Jabeur Carlos Alcaraz Jens Huiber Iga Swiatek Novak Djokovic