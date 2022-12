Die Tipps der Redaktion - so sehen die WTA-Charts Ende 2023 aus

Einigkeit gibt es innerhalb der tennisnet-Redaktion über jene Frau, die Ende 2023 die WTA-Weltrangliste anführen wird. Dahinter hingegen herrscht das blanke Chaos in den Vorhersagen.

zuletzt bearbeitet: 13.12.2022, 18:28 Uhr

© Getty Images Wird Cori Gauff 2023 näher an Iga Swiatek heranrücken?

Iga Swiatek thront über allen - aber was kommt danach? Oder gibt es gar den ganz großen Umsturz so wie in diesem Jahr, das ja mit Ashleigh Barty als unangefochtener Herrscherin über den WTA-Zirkus begonnen hat? Wir haben jedenfalls unsere Glaskugel blank geputzt. Und sind zu folgenden Prognosen gekommen ...

Nikolaus Fink

Nummer Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Cori Gauff 3 Caroline Garcia 4 Belinda Bencic 5 Barbora Krejcikova 6 Paula Badosa 7 Ons Jabeur 8 Naomi Osaka 9 Jessica Pegula 10 Bianca Andreescu

Michael Rothschädl

Nummer Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Cori Gauff 3 Caroline Garcia 4 Jessica Pegula 5 Maria Sakkari 6 Ons Jabeur 7 Daria Kasatkina 8 Jelena Ostapenko 9 Beatriz Haddad Maia 10 Belinda Bencic

Stefan Bergmann

Nummer Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Caroline Garcia 3 Cori Gauff 4 Ons Jabeur 5 Paula Badosa 6 Maria Sakkari 7 Beatriz Haddad Maia 8 Jessica Pegula 9 Linda Frühvirtova 10 Belinda Bencic

Victoria Moser

Nummer Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Ons Jabeur 3 Caroline Garcia 4 Aryna Sabalenka 5 Maria Sakkari 6 Jessica Pegula 7 Cori Gauff 8 Simona Halep 9 Belinda Bencic 10 Paula Badosa

Jens Huiber

Nummer Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Ons Jabeur 3 Belinda Bencic 4 Aryna Sabalenka 5 Caroline Garcia 6 Maria Sakkari 7 Jessica Pegula 8 Cori Gauff 9 Barbora Krejcikova 10 Liudmilla Samsonova

Florian Goosmann

Nummer Spielerin 1 Iga Swiatek 2 Caroline Garcia 3 Ons Jabeur 4 Coco Gauff 5 Barbora Krejcikova 6 Aryna Sabalenka 7 Maria Sakkari 8 Amanda Anisimova 9 Jessica Pegula 10 Anett Kontaveit