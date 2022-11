Die Top-20-Bilanz: Djokovic überragend, Sinner desaströs

Wie haben die besten 20 Spieler in der Saison 2022 gegeneinander abgeschnitten? Während Novak Djokovic hier seine Ausnahmestellung unterstrich, haben andere deutlichen Nachholbedarf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2022, 15:35 Uhr

© Getty Images Gegen die Großen wie Novak Djokovic ist Jannik Sinner öfters ausgerutscht

Wieder einmal hat sich Chef-Tennis-Twitterant Oleg S. (Handle: @AnnaK_4Ever ) um eine schöne Statistik bemüht gemacht, die wir gerne aufgreifen. Wie nämlich, so die Frage, haben die besten 20 Spieler in der Saison 2022 gegeneinander abgeschnitten? Wer also hat die größten Herausforderungen am besten bewältigt?

Nun: Nicht überraschend liegt in dieser Wertung Novak Djokovic klar in Führung, der gegen die übrigen Top-20-Spieler in der gerade abgelaufenen Saison 20 Matches gewonnen, aber nur fünf verloren hat: Gegen Andrey Rublev in Belgrad, gegen Carlos Alcaraz in Madrid, gegen Rafael Nadal in Roland Garros, gegen Holger Rune in Paris-Bercy, und auch gegen Félix Auger-Aliassime beim Laver Cup, der aus unerfindlichen Gründen Einzug in die ATP-Statistik findet.

FAA, Nadal, Alcaraz, Ruud, Fritz, Rune mit positiver Bilanz

Apropos Alcaraz: Der hat ebenso viele Siege gegen die Spitzen-Konkurrenz eingefahren wie Djokovic, allerdings neun Partien in diesem Segment verloren. Lediglich fünf weitere Spieler haben eine positive Bilanz: Félix Auger-Aliassime (17:14), Casper Ruud (14:8, allerdings mit einer 0:6-Bilant gegen Alcaraz, Nadal und Djokovic), Rafael Nadal (13:6), Taylor Fritz (13:8) und Holger Rune (11:9).

Richtig übel sieht es für Cameron Norrie und Jannik Sinner aus: Norrie hält den „Rekord“ für die meisten Niederlagen gegen Top-20-Profis 2022, nämlich 16, hat aber immerhin acht Matches gewonnen. Sinner dagegen musste in zwölf Partien seinem Gegner gratulieren. Und schaffte selbst nur vier Siege gegen diese Konkurrenz: gegen Carlos Alcaraz in Wimbledon und Umag, gegen Andrey Rublev in Monte-Carlo und gegen Pablo Carreno Busta in Miami.