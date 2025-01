Die Top Ten der Frauen 2025 - so tippt die Redaktion

Wie viel gibt die Glaskugel für die WTA-Weltrangliste am Ende der Saison 2025 her? Die tennisnet-Redaktion wagt sich an eine Prognose.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2024, 14:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Wo steht Aryna Sabalenka am Ende der Saison 2025?

Wer hätte vor zwölf Monaten gedacht, dass Jasmine Paolini das Tennisjahr 2024 auf einem gesicherten Top-Ten-Platz in den WTA-Charts abschließen würde? Oder etwas später dass Iga Swiatek nach ihrer fulminanten Sandplatz-Saison doch nicht als Nummer eins überwintert? Genaue Prognosen sind in fast jeder Sportart schwierig, selbst Marco Odermatt gewinnt nicht jedes Ski-Weltcup-Renen, bei dem er antritt.

Die tennisnet-Redaktion hat sich dennoch daran gewagt. Und sieht für die Top Ten der WTA-Weltrangliste folgende Endstände nach der eben begonnenen Saison voraus. Die Angaben sind nach bestem Tennis-Gewissen erfolgt - und natürlich dennoch ohne Gewähr

Stefan Bergmann

1 Aryna Sabalenka 2 Coco Gauff 3 Iga Swiatek 4 Qinwen Zheng 5 Elena Rybakina 6 Jasmine Paolini 7 Emma Navarro 8 Barbora Krejcikova 9 Karolina Muchova 10 Mirra Andreeva

Johanna Brauer

1 Aryna Sabalenka 2 Coco Gauff 3 Iga Swiatek 4 Jasmine Paolini 5 Qinwen Zheng 6 Elena Rybakina 7 Emma Navarro 8 Jelena Ostapenko 9 Diana Shnaider 10 Paula Badosa

Clemens Engert

1 Coco Gauff 2 Iga Swiatek 3 Aryna Sabalenka 4 Ons Jabeur 5 Diana Shnaider 6 Qinwen Zheng 7 Elena Rybakina 8 Paula Badosa 9 Mirra Andreeva 10 Jessica Pegula

.

Nikolaus Fink

1 Elena Rybakina 2 Aryna Sabalenka 3 Iga Swiatek 4 Coco Gauff 5 Paula Badosa 6 Jessica Pegula 7 Mirra Andreeva 8 Qinwen Zheng 9 Karolina Muchova 10 Jasmine Paolini

Florian Goosmann

1 Aryna Sabalenka 2 Iga Swiatek 3 Qinwen Zheng 4 Elena Rybakina 5 Coco Gauff 6 Jessica Pegula 7 Mirra Andreeva 8 Jasmine Paolini 9 Anna Kalinskaya 10 Linda Noskova

Daniel Hofmann

1 Iga Swiatek 2 Qinwen Zheng 3 Aryna Sabalenka 4 Elena Rybakina 5 Karolina Muchova 6 Jessica Pegula 7 Mirra Andreeva 8 Paula Badosa 9 Coco Gauff 10 Daria Kasatkina

Dietmar Kaspar

1 Aryna Sabalenka 2 Elena Rybakina 3 Coco Gauff 4 Iga Swiatek 5 Qinwen Zheng 6 Jasmine Paolini 7 Emma Navarro 8 Jessica Pegula 9 Diana Shnaider 10 Marta Kostyuk

Jens Huiber