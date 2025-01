Die Top Ten der Männer 2025 - so tippt die Redaktion

Jannik Sinner geht als “Titelverteidiger” in Sachen Ranking in das Tennisjahr 2025. Wird der Südtiroler auch dieses Jahr als Nummer eins abschließen? Die tennisnet-Redaktion wagt sich an ein paar Tipps.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2025, 16:43 Uhr

© Getty Images Wo wird Carlos Alcaraz am Ende der Saison 2025 stehen?

Vor dieser Saison 2025 gibt es ja fast noch mehr Fragen als ohnehin schon üblich: Da wäre etwa jene, ob Jannik Sinner vielleicht eine längere Zeit wegen einer (späten) Sperre aussetzen muss? Oder: Wie motiviert geht Novak Djokovic in diese Spielzeit - und wie lange wird er mit Andy Murray zusammenarbeiten? Und: Gelingt Alexander Zverev endlich der große Durchbruch bei einem Major?

Die tennisnet-Redaktion hat sich dennoch daran gewagt. Und sieht für die Top Ten der ATP-Weltrangliste folgende Endstände nach der eben begonnenen Saison voraus. Die Angaben sind nach bestem Tennis-Gewissen erfolgt - und natürlich dennoch ohne Gewähr …

Stefan Bergmann

1 Carlos Alcaraz 2 Jannik Sinner 3 Alexander Zverev 4 Daniil Medvedev 5 Casper Ruud 6 Taylor Fritz 7 Stefanos Tsitsipas 8 Alex de Minaur 9 Jiri Lehecka 10 Tommy Paul

Johanna Brauer

1 Jannik Sinner 2 Alexander Zverev 3 Carlos Alcaraz 4 Novak Djokovic 5 Daniil Medvedev 6 Taylor Fritz 7 Casper Ruud 8 Stefanos Tsitsipas 9 Alex de Minaur 10 Jack Draper

Clemens Engert

1 Carlos Alcaraz 2 Taylor Fritz 3 Jannik Sinner 4 Alexander Zverev 5 Jack Draper 6 Daniil Medvedev 7 Novak Djokovic 8 Arthur Fils 9 Ben Shelton 10 Stefanos Tsitsipas

Nikolaus Fink

1 Carlos Alcaraz 2 Novak Djokovic 3 Jannik Sinner 4 Alexander Zverev 5 Taylor Fritz 6 Daniil Medvedev 7 Andrey Rublev 8 Hubert Hurkacz 9 Stefanos Tsitsipas 10 Casper Ruud

Florian Goosmann

1 Carlos Alcaraz 2 Novak Djokovic 3 Jannik Sinner 4 Alexander Zverev 5 Daniil Medvedev 6 Jack Draper 7 Lorenzo Musetti 8 Casper Ruud 9 Andrey Rublev 10 Taylor Fritz

Daniel Hofmann

1 Carlos Alcaraz 2 Alexander Zverev 3 Daniil Medvedev 4 Jannik Sinner 5 Stefanos Tsitsipas 6 Casper Ruud 7 Holger Rune 8 Lorenzo Musetti 9 Andrey Rublev 10 Joao Fonseca

Dietmar Kaspar

1 Jannik Sinner 2 Carlos Alcaraz 3 Alexander Zverev 4 Novak Djokovic 5 Daniil Medvedev 6 Taylor Fritz 7 Casper Ruud 8 Jack Draper 9 Holger Rune 10 Andrey Rublev

Jens Huiber

1 Alexander Zverev 2 Carlos Alcaraz 3 Jannik Sinner 4 Taylor Fritz 5 Casper Ruud 6 Daniil Medvedev 7 Hubert Hurkacz 8 Novak Djokovic 9 Holger Rune 10 Ugo Humbert