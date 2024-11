Die unantastbaren Rekorde Rafael Nadals

Ein kleiner Zusammenschnitt der beeindruckendsten Rekorde aus Rafael Nadals historischer Karriere.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.11.2024, 14:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Mit 15 Jahren gewann er sein erstes ATP-Tour-Match und setzte so den ersten Schritt einer über 20 Jahre andauernden, verblüffenden Karriere, in der der Spanier eine Unzahl von Rekorden aufgestellt hat, die für künftige Generationen nur schwer zu brechen sein werden.

14 Titel in Paris

Der offensichtlichste Meilenstein sind die 14 Roland Garros-Titel. Als der King of Clay dieses Jahr zum letzten Mal seinen Pariser Platz betrat und der Stadionsprecher anfing die Jahre aufzuzählen, in denen Nadal die French Open gewann, konnte man nur Gänsehaut bekommen. Mit der gesetzten Marke von 14 gewonnenen Titeln bei einem Grand Slam, hat Nadal vier Titel mehr als sein nächster Herausforderer bei einem Major: Novak Djokovic, der 10-mal die Australian Open gewann.

Die meisten Sandplatztitel

Wie es sich für den König des Sandplatzes gehört, trägt der Titel „Spieler mit den meisten Trophäen auf Sand“ auch Nadals Namen. Als Nadals Karriere begann, lag der Rekord für Titel auf Sand bei 49 und gehörte zu dem Sandplatzspezialisten Guillermo Vilas. Der aus Manacor stammende Nadal brach diesen Rekord nicht nur, sondern übertraf ihn mit 63 Titeln deutlich. Seinen erster Titel holte er 2004 in Sopot, sein letzten, wie sollte es anders sein, 2022 bei Roland Garros.

10 Titel oder mehr bei vier verschiedenen Turnieren

Nicht nur in Roland Garros baute Nadal ein Imperium auf. Er hat auch auf anderen Bühnen seine Dominanz unter Beweis gestellt, wo es zur Gewohnheit wurde, dass er Jahr für Jahr die Trophäe holte. Bei den Barcelona Open Banc Sabadell gewann er 12 Mal, was das Turnier dazu veranlasste, seinen Centre Court nach ihm zu benennen. Bei den Rolex Monte-Carlo Masters, gewann er 11 Titel, während er in Rom 10 Mal triumphierte. Diese vier Turniere machen 47 - und damit 51%- seiner insgesamt 92 Titel aus.

10 aufeinanderfolgende Grand Slam Jahre

Nadal ist der einzige Spieler, der in 10 aufeinanderfolgenden Jahren mindestens ein Major-Turnier gewinnen konnte. Zwischen 2005 und 2014 gewann er die Australian Open 2009, Roland Garros 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014, Wimbledon 2008 und 2010 und die US Open 2010 und 2013.

Die meisten Siege gegen die Nummer Eins der Welt

Eine Ära, die in der Form einmalig war. Im Zeitalter der Big 3 forderten Nadal, Federer und Djokovic sich in ihren besten Versionen immer wieder erneut heraus. Mit 23 Siegen hält der Spanier den Rekord mit den meisten Siegen gegen den besten Spieler der Welt. 2004 bei dem Masters in Miami besiegte Nadal zum ersten Mal Roger Federer, als dieser an der Weltspitze war. 12 weitere Siege gegen Federer als Nummer Eins folgten, Djokovic bezwang er als Spitzenführer 10 Mal.

© Getty Images

In einem Jahr: Auf jedem Belag ein Grand Slam Titel

2010 gelang Nadal dieses Kunststück. Der zu dem Zeitpunkt 24-jährige Spanier gewann im selben Jahr einen Grand-Slam-Titel auf Sand (Roland Garros), Rasen (Wimbledon) und Hartplatz (US Open). Er war der Erste, dem dies seit Rod Laver im Jahr 1969 gelang. 11 Jahre später gelang Novak Djokovic dieser Rekord ebenfalls. Er siegte bei den Australian Open, in Roland Garros und Wimbledon.

Die meisten Siege in Folge auf einer Oberfläche

Dieser Rekord erstreckt sich über zwei Jahre. Er beginnt am 11 April im Jahr 2005 gegen Gael Monfils bei dem Masters in Monte-Carlo und endete bei den Hamburg Open 2007 gegen Roger Federer. In dieser Zeitperiode verlor Nadal kein einziges Match, gewann 81 Partien auf Sand und hält damit mit Abstand den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Siege auf einer Oberfläche.

Der jüngste Spieler, der den „Goldenen Slam“ gewann

In der Tennisgeschichte gab es nur ein paar ausgewählte Spieler, die sowohl alle Grand Slams, als auch die goldene Olympiamedaille gewinnen konnten. Genau genommen drei: Andre Agassi, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 stand der Spanier ganz oben auf dem Siegerpodest. 2010 folgte im Alter von 24 Jahren der Sieg bei den US Open. Damit war der damals schon vierfache Roland Garros-Champion neben Agassi der einzige Spieler im Männersport, der den „Golden Slam“ seiner Karriere schaffte. Novak Djokovic wurde dieses Jahr in diesen exklusiven Club aufgenommen, als er die Goldmedaille im Einzel bei den Olympischen Spielen in Paris gewann.

© Getty Images Rafael Nadal gewinnt die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking 2008