Diego Dedura-Palomero begeistert bei den Schwaben Open

Als Qualifikant mit einer Wildcard gestartet, dreht der 16-jährige Berliner Diego Dedura-Palomero bei den Schwaben Open groß auf und setzte mit seinem gestrigen Zweisatz-Erfolg gegen den Brasilianer Daniel Dutra Da Silva einen Meilenstein auf der ATP-Challenger-Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.05.2024, 09:54 Uhr

© Schwaben Open / Hans Rußwurm Diego Dedura-Palomero setzte in Augsburg einen Meilenstein auf der ATP-Challenger-Tour.

Gerade die Challenger-Turniere, wie die vom 19. bis 25. Mai stattfindenden Schwaben Open auf der Anlage des TC Augsburg sind es, die für die deutschen Nachwuchsspieler eminent wichtig sind, um den nächsten Schritt in die Weltspitze zu machen.

Als die Veranstalter dem Teenager Diego Dedura-Palomero eine Wildcard für die Qualifikation aushändigten, erhoffte man sich vom Berliner einen beherzten Auftritt, um sich in der erweiterten Weltklasse zu präsentieren. Doch anscheinend fühlt sich der 16-jährige im entspannten Ambiente auf der traumhaft idyllisch im Siebentischwald gelegenen Anlage des TC Augsburg so pudelwohl, dass er von Match zu Match über sich hinauswächst.

Schon in seinem ersten Qualifikations-Match gegen den topgesetzten Martin Krumich überraschte der Linkshänder auf vollster Linie. Der 21-jährige Krumich wird vom kürzlich zurückgetretenen Lukas Rosol trainiert, der 2012 in Wimbledon keinen Geringeren als Rafael Nadal in fünf Sätzen bezwingen konnte. Auch der Tscheche, der in dieser Saison für den Aufsteiger TC Augsburg in der 1. Tennis Bundesliga antreten wird, überzeugt mit seinen technischen Vorzügen und seiner aggressiven Spielanlage. In zwei engen Tiebreak-Sätzen kämpfte sich Dedura-Palomero zum Auftaktsieg. Als fast schon „machbare“ Aufgabe mutete für den DTB-Youngster nach der gezeigten Leistung das Zweitrunden-Match gegen seinen Landsmann Adrian Oetzbach aus Velbert an, das er glatt in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte.

Die wahre Reifeprüfung auf Sand sollte in der ersten Runde des Hauptfelds folgen. Der Brasilianer Daniel Dutra Da Silva ist wie Dedura-Palomero ebenfalls Linkshänder und vereint alle Attribute, die man sich von einem unangenehm zu bespielenden Sandplatz-Spezialisten vorstellt. Nach einem schnellen 0:4-Rückstand kämpfte sich der Teenager zurück in den Satz, musste diesen aber dennoch im Tiebreak abgeben. Auch im zweiten Durchgang lag er mit 0:3 im Hintertreffen, übernahm aber immer mehr das Ruder und entnervte seinen routinierten Gegner zusehends, was sich in dem 6:7 (1), 7:5, 6:2-Erfolg nach 2:28 Stunden widerspiegelte.

Mit diesem Erfolg schrieb der deutsche Junior-Davis-Cup-Spieler Geschichte auf der ATP-Challenger-Tour. Als erster Spieler des Jahrgangs 2008 schaffte er einen Hauptfeldsieg auf dieser Ebene. Im heutigen Achtelfinale wartet der Italiener Riccardo Bonadio. Nach den bislang gezeigten Leistungen des DTB-Spielers dürfte der 30-jährige Italiener diese Aufgabe wohl nicht auf die leichte Schulter nehmen.

