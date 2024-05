Davis-Cup-Spieler Oscar Otte schlägt bei den Schwaben Open 2024 auf

Nach der erfolgreichen Rückkehr der Schwaben Open im vergangenen Sommer dürfen sich die Zuschauer in diesem Jahr in den bayerischen Pfingstferien auf die dritte Auflage des Vorzeige-Events in Augsburg freuen. Beim mit 36.900 Euro dotierten ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 50, das vom 19. bis 25. Mai auch in diesem Jahr beim TC Augsburg im Siebentischwald ausgetragen wird, erwartet die deutschen Davis-Cup-Spieler starke internationale Konkurrenz.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.05.2024, 04:10 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Nach Verletzungspause gibt Oscar Otte bei den Schwaben Open 2024 sein Comeback.

Mit einer Wildcard für das Hauptfeld wird der Kölner Oscar Otte (ATP-Nr. 438), der die deutsche Davis-Cup-Auswahl schon mehrfach im Einzel repräsentierte, in Augsburg nach einer verletzungsbedingten Auszeit sein Comeback auf der Tour geben. Im Anschluss an eine bereits erfolgte Arthroskopie musste sich der 30-jährige im letzten Jahr direkt nach dem Wimbledon-Turnier erneut am Knie operieren lassen. In London schaffte er mit vier Siegen, unter anderem gegen seinen Davis-Cup-Kollegen Dominik Koepfer, aus der Qualifikation heraus den Einzug in die zweite Runde des Hauptfelds. In den letzten Monaten konnte der ehemalige Weltranglisten-36. nur sporadisch an Turnieren teilnehmen und hofft, auf heimischem Boden wieder an seine drei Halbfinal-Teilnahmen bei den ATP-Turnieren in München, Stuttgart und Halle im Jahr 2022 anknüpfen zu können.

Daniel Masur kehrt zurück

Zum zweiten Mal in Folge wird Daniel Masur (ATP-Nr. 311) im Hauptfeld der Schwaben Open antreten. Der gebürtige Bückeburger, der in der Nähe von München lebt und seit vielen Jahren in der TennisBase Oberhaching seine sportliche Heimat hat, schaffte 2016 in Berlin mit dem deutschen Davis-Cup-Team den Klassenerhalt gegen Polen, das mit dem damals noch unbekannten Top-10-Spieler Hubert Hurkacz angetreten war. Nach einem starken Saisonstart mit drei Titeln auf der ITF-Tour peilt der 29-jährige wieder die Teilnahme bei den Qualifikations-Wettbewerben der Grand-Slam-Turniere an, die sich auch Marvin Möller (ATP-Nr. 308) zum Ziel gesetzt hat. Der 25-jährige Hamburger hat sich nach mehreren Verletzungspausen in dieser Saison erstmals unter die Top 300 gespielt und steht somit in Augsburg fix im Hauptfeld.

Rehberg mit Rückenwind

Die zweite Wildcard für das Hauptfeld geht an den DTB-Youngster Max Rehberg (ATP-Nr. 479) an, der mit viel Selbstvertrauen in die Fuggerstadt reisen wird. Beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 100 im oberösterreichischen Mauthausen spielte sich der 20-jährige aus Landsham bei München in der letzten Woche aus der Qualifikation heraus mit einem Drama-Sieg unter Abwehr dreier Matchbälle gegen den finnischen Davis-Cup-Spieler Otto Virtanen ins Viertelfinale, wo er sich erst dem ehemaligen Top-10-Spieler und späteren Turniersieger Lucas Pouille aus Frankreich geschlagen geben musste. Nach seiner kurzfristigen Absage im Vorjahr, aufgrund einer Verletzung, wird der TennisBase-Profi bei der diesjährigen Ausgabe der Schwaben Open sein Debüt in Augsburg geben. Welche weiteren deutschen Spieler eine Wildcard für das Hauptfeld bzw. für die Qualifikation erhalten werden, entscheidet sich kurz vor Turnierbeginn.

Vorjahressieger Taberner kehrt zurück

Erneut in Augsburg aufschlagen wird der Spanier Carlos Taberner (ATP-Nr. 316), der sich im letzten Sommer den Titel bei den Schwaben Open sichern und somit die Nachfolge des deutschen Davis-Cup-Spielers Yannick Hanfmann antreten konnte, der bei der Premierenausgabe 2019 triumphierte. Angeführt wird das Weltklasse-Teilnehmerfeld von den beiden argentinischen Sandplatz-Spezialisten Santiago Rodriguez Taverna (ATP-Nr. 246) und Andrea Collarini (ATP-Nr. 2769). Als Aspirant im Bereich „Stars von Morgen“ dürfen sich die Zuschauer auf den Mexikaner Rodrigo Pacheco Mendez (ATP-Nr. 589) freuen, der sich im letzten Jahr auf Platz 1 in der Junioren-Weltrangliste spielte und kürzlich auf heimischem Boden das Viertelfinale beim stark besetzten ATP-Challenger-Turnier in Acapulco erreichte.

Hochwertiges Qualifikationsfeld

Bereits im Qualifikations-Wettbewerb, der am Sonntag den 19. Mai beginnt und am ersten Tag freien Eintritt zum Besuch der Turnieranlage und allen Nebenplätzen bietet, wird den Zuschauern absolutes Weltklassetennis geboten. Mit dem 29-jährige Briten Kyle Edmund (ATP-Nr. 440) wird sich dort die ehemalige Nr. 14 der Weltrangliste präsentieren. Zudem kann der 21-jährige Tscheche Martin Krumich (ATP-Nr. 385), der als Neuzugang im Kader des TC Augsburg in der 1. Bundesliga steht, erstmalig auf der idyllischen Anlage im Siebentischwald begutachtet werden. Aus deutscher Sicht sind bereits der ehemalige College-Spieler Tim Handel (ATP-Nr. 369) aus Reutlingen und der Essener Mats Rosenkranz (ATP-Nr. 447), der auf der ITF-Tour bereits Turniere auf allen verschiedenen Belägen gewinnen konnte, mit dabei.. Auf vollste Unterstützung darf TCA-Eigengewächs Luca Wiedenmann (ATP-Nr. 639) zählen, der sich wie im vergangenen Jahr als Wildcard-Starter dem Heimpublikum präsentieren wird.

Tennis Channel überträgt

Erstmals in diesem Jahr werden die Schwaben Open beim Tennis Channel live übertragen. Der Streaming-Anbieter zeigt vom Montag, den 20.05.2024 beginnend alle Partien von den drei Match-Courts live und in voller Länge.

Tickets ab 5.- Euro

Der Vorverkauf der neu kalkulierten, günstigeren Tickets für die Schwaben Open 2024, das auch in diesem Jahr unter anderem mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm ein Erlebnis für die ganze Familie bieten wird, läuft bereits auf vollen Touren. Tickets sind über die offizielle Turnier-Website schwabenopen.de/tickets erhältlich. Als besonderes Highlight für Tennisvereine werden Pakete und Rabattaktionen angeboten. Hierzu kontaktieren Sie uns bitte direkt per Mail unter team@schwabenopen.de. Weitere Informationen wie zu den in diesem Jahr erstmals parallel ausgetragenen LK-Turnieren für Kinder und Erwachsene finden sich auf der offiziellen Turnierwebsite schwabenopen.de.