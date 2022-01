ATP Adelaide: Oscar Otte schlägt Jurij Rodionov zum Quali-Auftakt

Oscar Otte hat das deutsch-österreichische Qualifikations-Duell gegen Jurij Rodionov beim ATP-Tour-250-Event in Adelaide in zwei Sätzen gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2022, 09:33 Uhr

© Getty Images Oscar Otte spielt nun gegen Taro Daniel

Otte war als Favorit in die Begegnung mit dem österreichischen Linkshänder gegangen, der Deutsche führt die Setzliste in der Qualifikation des ATP-Tour-250-Turniers in Adelaide an. Und Otte, der im vergangenen Herbst bei den US Open als Qualifikant überraschend das Achtelfinale erreicht hatte, gewann nach hartem Kampf mit 6:4 und 7:6 (5). Otte spielt nun gegen Taro Daniel um einen Platz im Hauptfeld.

Dort ist mit Daniel Altmaier bereits ein deutscher Spieler vertreten. Als Favorit startet Gael Monfils, gefolgt von Karen Khachanov.

