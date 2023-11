Diego Schwartzman holt Coach Leonardo Olguín zurück

Ex-Top-Ten-Mann Diego Schwartzman will mit Leonardo Olguín an alte Zeiten anknüpfen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.11.2023, 14:43 Uhr

© Getty Images

Schwartzman, ehemals die Nummer 8 und aktuell nur noch die Nummer 112 der Welt, hat seinen Ex-Coach wieder ins Team geholt.

Das gab er in seiner Insta-Story bekannt.

Der Argentinier hofft damit wohl auch, wieder an erfolgreichere Zeiten anzuknüpfen. Mit Olguín hatte er bis ins Jahr 2021 zusammengearbeitet, die beiden hatten mit dem Einzug ins Halbfinale der French Open 2020 und in die Top 10 der Welt große Erfolge gefeiert.

Zuletzt war "El Peque" allerdings abgerutscht, infolge einer Verletzung am Bein, und aus den Top 100 gefallen. Beim Shanghai Masters hatte er erstmals seit den French Open 2022 wieder drei Matches am Stück gewonnen, unter anderem eines gegen Taylor Fritz. In Tokio hatte er anschließend seinen 250. Matchsieg gefeiert.

Zuletzt wurde er von Juan Ignacio Chela und Alejandro Fabbri trainiert.