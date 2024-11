Diego Schwartzman in der Heimat ausgeraubt

Während einer Trainingseinheit in Argentinien wurde das Auto von Diego Schwartzman ausgeraubt und dabei auch mutwillig zerstört.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 19:09 Uhr

© Getty Images Nach einem Training in seiner argentinischen Heimat erlebte Diego Schwartzman einen Schock-Moment.

Wer das herausragende Merkmal zur Bewertung der Tenniskarriere von Diego Schwartzman benennen sollte, dürfte an dem Begriff „Fleiß“ kaum vorbeikommen. Und so lässt der 32-jährige, der seine Profi-Laufbahn im Februar nächsten Jahres bei seinem Heimturnier in Buenos Aires beenden wird, auch im Herbst seiner Karriere in Form von Trainingsfleiß nichts unversucht, bis zum Schluss alle Hebel in Bewegung zu setzen, um auf dem Platz seine bestmögliche Performance abliefern zu können.

Und so beging der Argentinier kürzlich ein weiteres Training in seiner Heimat, wofür er in der Nähe sein Auto parkte. Als der vierfache ATP-Titelträger nach Beendigung der Einheit wieder zurückkehrte, fand er sein Auto aufgebrochen vor. Neben der Entwendung persönlicher Gegenstände stellte sich ihm auch ein Bild der Verwüstung und Zerstörung seines Fahrzeugs dar.

Nach dem ersten Schock fand der 1,75-große Schwartzman erste Worte und postete auf dem Nachrichtendienst „X“ ein Foto des verwüsteten Autos, kommentiert mit den Worten: „Und schauen Sie, wie sehr ich Argentinien liebe. Aber nichts ist frustrierender, als ausgeraubt zu werden.“

Zuletzt war Schwartzman auf der Tour bei den vergangenen US Open am Start, als er sich ohne Satzverlust durch die Qualifikation spielte und sich im ersten Match im Hauptfeld dem Franzosen Gael Monfils in vier Sätzen geschlagen geben musste. Wann und wo der French-Open-Halbfinalist von 2020 als nächstes auf der Tour aufschlagen wird, ist noch nicht bekannt. Um sich dabei aber von den Vorkommnissen um sein Auto beeinträchtigen zu lassen, dafür hat er auf dem Weg zum Tennis-Profi bereits zu viele Widerstände in seinem Leben gemeistert.