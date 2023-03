Dieter Kindlmann neuer Coach von Dominic Stricker

Dieter Kindlmann, Ex-Profi und erfolgreicher Coach im Tenniszirkus, wird sich ab sofort als verantwortlicher Trainer um das Schweizer Talent Dominic Stricker kümmern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.03.2023, 16:10 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dieter Kindlmann (hier ein Foto aus dem jahr 2016) wird sich ab sofort um Dominic Stricker kümmern

So wie damals wird´s nie mehr - und schon gar nicht in der Schweiz. Zumindest, wenn man die Maßstäbe anlegt, die Roger Federer und Stan Wawrinka gesetzt haben. Die nächste Generation daran zu messen, wäre nachgerade absurd. Allerdings haben die Eidgenossen mit Leandro Riedi und Dominic Stricker zwei Spieler, die ihre professionelle Karriere vielversprechend begonnen haben.

Riedi liegt in der aktuellen Weltrangliste auf Position 126, Stricker auf 118, beide Spieler waren auch Teil des Davis-Cup-Teams, das in Trier gegen Deutschland mit 3:2 gewinnen konnte. Riedi kam dabei nicht zum Einsatz, Stricker durfte sein Potenzial wenigstens im Doppel an der Seite von Wawrinka zeigen.

Coach Kindlmann - "Dominic ist ein super Junge"

Nun bekommt der 20-jährige Linkshänder einen Coach an seine Seite gestellt, der weiß, wie es im Tenniszirkus läuft: Dieter Kindlmann, der während der letzten Jahre für den Schweizer Tennisverband gearbeitet hat. Kindlmann hat sich vor allem auf der WTA-Tour einen Namen gemacht, wo er sich um Maria Sharapova, Madison Keys, Anastasia Pavlyuchenkova oder Catherine Bellis gekümmert hat.

In dieser Woche haben Stricker und Kindlmann übrigens ein Heimspiel: Beim Challenger in Biel ist der Lokalmatador an Position eins gesetzt. Die Aufgabe mit Dominic Stricker sei ein "Superspannendes Projekt", wie Coach Kindlmann gegenüber tennisnet erklärt. Neben den sportlichen Fähigkeiten kommt aber auch noch dazu: "Dominic ist ein super Junge."