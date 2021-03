Dimitrov trainiert mit Serena - "Mein Trainingspartner ist besser als Deiner"

Grigor Dimitrov bereitet sich derzeit auf das ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco vor. Unter anderem mit einer Trainingseinheit mit Serena Williams.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2021, 12:43 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov und Serena Williams kennen sich gut

Grigor Dimitrov und Serena Williams sind wohl nicht ganz bester Dinge aus Melbourne abgereist: der Bulgare hatte die große Chance, nach 2017 wieder in das Halbfinale des ersten Majors des Jahres einzuziehen. Und ging dann durch eineVerletzung gehandicappt im Viertelfinale gegen Aslan Karatsev unter. Serena andererseits fand in der späteren Siegerin Naomi Osaka ihre Meisterin, muss weiter auf Major-Titel Nummer 24 warten. Der Trainingseifer der beiden hat darunter nicht gelitten. Und wenn es gerade passt, dann gerne auch gemeinsam, so wie dieser Tage in Los Angeles.

"Mein Trainingspartner ist besser als Deiner" ließ Dimitrov also via Instagram verlauten. Mit einem GOAT-Emoji und in direkter Ansprache an Serena. Die zurückgab: "Nein, meiner ist besser als Deiner." Keinen Platz gab es in der exquisiten Trainingsgruppe für Venus Williams, die während der Corona-Pause mit Grigor Dimitrov einige Instagram-Live-Workouts veranstaltet hatte. Und also fragte Venus nach, wo denn ihre Einladung geblieben wäre.

Die nächste Aufgabe für Dimitrov wird das ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco sein. Serena und Venus Williams werden wohl erst in Miami wieder in den Spielbetrieb einsteigen.