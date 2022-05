ATP Masters Madrid: Dimitrov überrollt Schwartzman – Hurkacz schlägt Davidovich Fokina

Grigor Dimitrov und Hubert Hurkacz sind ins Achtelfinale des Masters-Turniers von Madrid eingezogen.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2022, 21:34 Uhr

Sehr starker Auftritt in Madrid: Grigor Dimitrov

Was für ein souveräner Auftritt von Grigor Dimitrov. „Wenn ich so spiele wie heute, mache ich mir Hoffnungen“, sagte der Bulgare nach einem mehr als deutlichen 6:0, 6:3 Erfolg gegen Diego Schwartzman, der heute nicht viel entgegenzusetzen hatte. Dimitrov wird in der nächsten Runde entweder auf Lucas Pouille oder Stefanos Tsitsipas treffen – diese Partie ist noch für den Abend angesetzt.

Monte-Carlo Finalist Davidovich Fokina ausgeschieden

Da war mächtig Stimmung auf Platz 3, als sich Hubert Hurkacz und Alejandro Davidovich Fokina ein packendes Match auf Augenhöhe lieferten. Klar, dass der Spanier, gerade nach seinem Erfolg in Monte-Carlo, extrem angefeuert wurde. Doch am Ende hatte er beim 4:6, 6:4 und 6:7 (5) das Nachsehen gegen den an Position 12 gesetzten Polen, der nun auf Dusan Lajovic treffen wird.

