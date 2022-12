Diriyah Tennis Cup: Jetzt live - Alexander Zverev trifft auf Daniil Medvedev

Alexander Zverev bekommt es beim Diriyah Tennis Cup im Viertelfinale mit Daniil Medvedev zu tun. Die Partie gibt es ab ca. 15:30 Uhr auf Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.12.2022, 15:56 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft im Viertelfinale auf Daniil Medvedev

Nach seinem Auftakterfolg über Dominic Thiem trifft Alexander Zverev beim umstrittenen Diriyah Tennis Cup im Viertelfinale auf Daniil Medvedev. Im Head to Head der beiden steht es 6:6, das bislang letzte Duell ging 2021 bei den ATP Finals in zwei Sätzen an den deutschen Olympiasieger.

Zverev vs. Medvedev wo es einen Livestream gibt

Die Partie zwischen Zverev und Medvedev findet als zweite nach 14:00 Uhr (MEZ) statt und gibt es ab ca. 15:30 Uhr auf Sky sowie in unserem Match-Tracker.