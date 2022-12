Diriyah Tennis Cup live: Dominic Thiem vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft beim Diriyah Tennis Cup zum Auftakt auf Alexander Zverev. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr auf Sky und in unserem Liveticker.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.12.2022, 00:32 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft auf Alexander Zverev

Dominic Thiem und Alexander Zverev prallen beim Diriyah Tennis Cup in der ersten Runde aufeinander. Das Showturnier in Saudi-Arabien dient beiden als Vorbereitung auf die kommende Saison. Im direkten Vergleich führt Thiem mit 8:3, das bislang letzte Duell der beiden ging 2021 im Madrid-Halbfinale an Zverev.

Thiem vs. Zverev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Thiem und Zverev findet als zweites nach 9:00 Uhr (MEZ) und gibt es ab ca. 10:30 Uhr auf Sky sowie in unserem Liveticker