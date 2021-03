Dirk Hordorff im tennisnet-Podcast - "Unser Ranking funktioniert gar nicht"

Warum liegt bei den Weltranglisten so vieles im Argen? Wo sind die Perspektiven für Spieler auf der Futures-Tour? Und: Wo hat die ATP dann doch ein paar Sachen gut gemacht? Alex Antonitsch (tennisnet.com) diskutiert mit DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2021, 17:24 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Alexander Zverev gewinnt das Turnier in Acapulco und liegt in der ATP-Weltrangliste dennoch hinter Roger Federer, der in den letzten 14 Monaten zwei Matches bestritten hat. DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff und Kitzbühel-Turnierdirektor Alex Antonitsch skommen nicht nur ob dieses Umstandes aus dem Staunen kaum heraus.

Einfach auf PLAY klicken und reinhören.