Djokovic gegen Monfils – der 20-fache Evergreen

Im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Brisbane werden sich am Donnerstag Novak Djokovic und Gael Monfils zum wiederholten Male gegenüberstehen. Einer exorbitanten Bedeutung kommt dabei die Zahl 20 zu.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.01.2025, 15:51 Uhr

© Getty Images Die Achtelfinal-Partie in Brisbane zwischen Gael Monfils und Novak Djokovic steht ganz im Zeichen der Zahl 20.

Die Geheimnisse bzgl. Spiel und Taktik des jeweiligen Gegners werden sich in Grenzen halten, wenn der Serbe Novak Djokovic und Gael Monfils aus Frankreich in die Pat Rafter Arena des Queensland Tennis-Centers in Brisbane einlaufen werden, um sich im Achtelfinale zum bereits 20-ten Mal offiziell auf der ATP-Tour zu messen. Ebenso gering wäre dabei die Überraschung, wenn sich der 37-jährige Djokovic nach bisher allen gewonnenen Duellen auch Sieg Nummer 20 im direkten Vergleich sichern könnte.

Zur Ehrenrettung des ein Jahr älteren Monfils lässt sich wenigstens ein Erfolgserlebnis finden, das aber leider nicht Einzug in die offizielle ATP-Statistik erhält. In der vergangenen Spielzeit jährte sich ein Match zum 20. Male, das 2004 im italienischen Bergamo auf der Future-Tour stattfand. Dort schaffte Monfils im Viertelfinale in drei Sätzen den bislang einzigen Sieg auf dem Pro-Circuit gegen den 24-fachen Grand-Slam-Champion.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Dauerbrennern fand 2002 im französischen La Baule statt. Bei einem Einladungsturnier für 15- und 16-jährige, das von 1988 bis 2008 in einer Zeitspanne von 20 Jahren stattfand, sicherte sich Djokovic beim „Derby Cadets“ den Finalsieg in drei Sätzen. Auch Namen wie Federer, Wawrinka, Nadal, Davenport und Sharapova tauchten in den Startlisten des traditionsreichen Events auf.

Auch bei den kommenden Australian Open glänzen Djokovic und Monfils mit einem weiteren Alleinstellungsmerkmal. Als einzige Spieler werden die beiden Protagonisten nach ihrem Start in Down Under im Jahre 2005 auch 20 Jahre später beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne im Einzel an den Start gehen. Fast spielverderberisch würde es dabei anmuten, wenn es dort zu einem 21. Duell mit dem womöglich 21. Erfolg für Djokovic kommen würde.