ATP Masters Cincinnati: Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ziehen ins Viertelfinale ein

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic haben sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati für das Viertelfinale qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2023, 05:56 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz setzte sich gegen Tommy Paul durch

Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati im Viertelfinale. Der Weltranglistenerste setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen Tommy Paul mit 7:6 (6), 6:7 (0) und 6:3 durch und revanchierte sich somit auch für die Niederlage in Toronto. In der kanadischen Metropole hatte Paul vor einer Woche noch in drei Sätzen gewonnen.

In Cincinnati deutete zunächst alles auf einen Zweisatzsieg Alcaraz' hin, der Spanier vergab im zweiten Abschnitt jedoch drei Matchbälle und musste demzufolge Überstunden einlegen. Im dritten Durchgang blieb der 20-Jährige dann trotz einer längeren Regenunterbrechung cool. Alcaraz trifft im Viertelfinale auf Max Purcell, der Stan Wawrinka überraschend klar mit 6:4 und 6:2 schlug.

Djokovic stellt neuen Rekord auf

Eine Runde weiter ist auch Novak Djokovic. Der 23-fache Grand-Slam-Sieger ließ Gael Monfils in der Night Session keine Chance und siegte mit 6:3 und 6:2. Der Serbe konnte gegen Monfils somit auch das 19. Duell in Folge für sich entscheiden - Rekord! Djokovic bekommt es nun mit Taylor Fritz zu tun, der gegen Dusan Lajovic beim Stand von 5:0 von einer Aufgabe profitierte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der US-Amerikaner keinen Punkt abgegeben.

Sollte sich Djokovic gegen Fritz behaupten, könnte er im Halbfinale auf Alexander Zverev treffen. Der deutsche Olympiasieger spielt im Viertelfinale nach seinem Dreisatzerfolg gegen Daniil Medvedev gegen den französischen Linkshänder Adrian Mannarino.

Das Einzel-Tableau in Cincinnati