"Djokovic" kritisiert ATP-Show: "Normalerweise gewinnt mein Charakter Novak die Australian Open..."

Die geskriptete ATP-Tour ist in den sozialen Medien in aller Munde. Auch "Novak Djokovic" meldet sich zu Wort - und ist mit dem Drehbuch zum Jahresbeginn 2024 nicht ganz einverstanden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 07:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty

Da sind wir also (fast) alle drauf reingefallen. Seit gestern ist klar: Die "ATP-Tour" gibt es gar nicht, zumindest nicht in echt. Alles geskriptet, geplant, gefaked. Die Tennis-Tour, sie ist eine einzige Truman-Show. Und wir haben's (fast) geglaubt.

Wieso fast? Nun, tennisnet-Leser sind ja generell besser informiert. Und wir hatten bereits vor Wochen gemutmaßt, dass es beispielsweise Novak Djokovic gar nicht gibt. Dem ist nun also tatsächlich so.

Denn die wahren Könner am Schläger heißen nicht Novak Djokovic, Andy Murray oder Grigor Dimitrov - sondern Bert Critchley, Fraser McKnight oder Richard “Slicey” Roberts. Sie haben uns jahrelang vorgeführt.

Was ist mit der WTA-Tour?

Die Offenbarung der ATP - sie kam bei den Kolleginnen und Kollegen famos an. Ex-Profi "Andy Roddick" (Schauspieler unbekannt) findet das Video "fantastisch", Victoria Azarenka urteilte: "Das Beste, was ich im Tennis je gesehen habe." Und Eva Lys hofft auf eine WTA-Tour-Version. Man muss schließlich davon ausgehen, dass auch bei den Damen nicht alles so zugegangen ist, wie man bislang dachte.

Zurück zu "Novak Djokovic". Er sei seit "16, 17 Jahren Teil dieser Show, oder wie man es hier nennt: 'ATP-Seasons'", erklärte Bert Critchley nun, und was er mit dem Charakter des Novak wirklich darstellen mag, drehe sich nicht ausschließlich um die Leistung und die Errungenschaften. "Sondern mehr das große Ganze, die Persönlichkeit. Ich will, dass die Menschen ihn nachempfinden können. (...) Was denkt er? Was fühlt er? Was würde ihn motivieren, wenn er ein echter Mensch wäre?"

Bert Critchley beginnt 2024 anders als gewohnt

Eine Kleinigkeit allerdings beschäftigte Critchley nun im Nachgang. Denn wie Tennisexperten wissen, hat "Djokovic" zu Jahresbeginn meist die Australian Open gewonnen (10 Mal!), in diesem Jahr allerdings nicht. Hier hatte er im Halbfinale gegen "Jannik Sinner" verloren.

Was Bert Critchley alias "Novak Djokovic" nun auf X mokierte. "Normalerweise starten die Autoren das Jahr damit, dass mein Charakter Novak die Australian Open gewinnt", schrieb er. "Also, wem der diesjährige Saisonauftakt nicht passt, soll bitte den Regisseur der ATP-Tour kontaktieren."

Ob das Jahr noch weitere Überraschungen birgt? Als dass beispielsweise "Rafael Nadal" gar nicht in Paris gewinnt? Wir sind sehr gespannt.