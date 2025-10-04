Djokovic mit erneutem „Veteranen-Bonus“ beim Six Kings Slam

Vom 15. bis 18. Oktober 2025 findet in Saudi-Arabien die zweite Auflage des „Six Kings Slams“ statt. Dabei dürfen sich mit Bekanntgabe der Auslosung Carlos Alcaraz und Novak Djokovic über den direkten Freifahrtschein ins Halbfinale freuen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 17:49 Uhr

© Getty Images Wie im Vorjahr ist Novak Djokovic auch bei der diesjährigen Ausgabe des Six Kings Slam bereits fix für das Halbfinale gesetzt.

Hohe Wellen, in Bezug auf das ausgeschüttete Preisgeld, hatte im vergangenen Jahr die erste Auflage des Einladungsturniers „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien geschlagen. Alleine die Teilnahme wurde den Spielern in Riad mit mindestens 1,5 Millionen US-Dollar vergütet, der Siegerscheck für Jannik Sinner, der sich im Endspiel gegen Carlos Alcaraz durchsetzen konnte, hatte einen Nennwert von 6 Millionen US-Dollar.

Das Marketing-Budget für die zweite Ausgabe des Showturniers wurde wohl etwas zurückgeschraubt und bislang auf einen filmischen Trailer verzichtet, der im vergangenen Jahr aufgrund seiner aufwändigen Produktion weltweit Beachtung fand. Beim Preisgeld scheint weiterhin noch alles beim Alten zu sein, weshalb sich schnell wieder „Freiwillige“ für den Trip in die saudische Wüste fanden.

Das bei sechs Teilnehmern im k.o.-System ausgetragenen Event bringt es mit sich, dass zwei Spieler in den Genuss eines Freiloses zum Einzug in die Runde der letzten Vier kommen und sich somit eine kraftaufwändige Teilnahme am Viertelfinale ersparen können. Und bereits im vergangenen Jahr fiel dieses Privileg nicht den in der Weltrangliste am höchsten platzierten Spielern zu, sondern mit Rafael Nadal und Novak Djokovic den beiden „Senioren“ im Feld.

Auch in diesem Jahr wirkt die Vergabe der beiden Freifahrtscheine etwas willkürlich. Neben dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz wurde nicht der Titelverteidiger und Weltranglisten-2. Jannik Sinner für den automatischen Einzug ins Halbfinale auserkoren, sondern erneut Novak Djokovic. Der Südtiroler muss sich somit sein Semifinal-Duell gegen den Serben erst noch mit einem Erfolg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas verdienen. Im zweiten Viertelfinale unternimmt der Hamburger Alexander Zverev einen erneuten Anlauf, seine arg ramponierte Bilanz gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz aufzubessern. Im Erfolgsfall dürfte der Deutsche Davis-Cup-Spieler anschließend den amtierenden US-Open-Champion Carlos Alcaraz in der Runde der letzten Vier herausfordern. Übertragen wird das Event auch in diesem Jahr wieder bei Netflix.