Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev - die Top Vier eröffnen den ATP Cup

Mit Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem und Daniil Medvedev treten am ersten Tag des ATP Cups in Melbourne die vier besten Spieler der Welt an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2021, 14:45 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev trifft mit Russland auf Argentinien

Welche Nationen beim ATP Cup an den Start gehen dürfen, das entscheidet die Position des jeweiligen Spitzenspielers. Über Sieg oder Niederlage in den Länderkämpfen befinden dann aber fast umso mehr die an Position zwei gereihten Spieler. Denn da gibt es teilweise wirklich große Unterschiede - die schon am ersten Tag des ATP Cups (ab 0 Uhr live bei Sky, ServusTV und in unserem Liveticker) zum Tragen kommen.

Natürlich gehen auch Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem oder Daniil Medvedev als Favoriten in ihre Einser-Partien. Manche deutlicher (wie Nadal gegen Alex de Minaur), manche weniger deutlich (wie Thiem gegen Matteo Berrettini). Gerade in der Partie zwischen Serbien und Kanada verspricht die Ausgangslage aber große Ausgeglichenheit: Djokovic, der sein Team 2020 mit einer perfekten Bilanz zum Titel geführt hat, sollte gegen Denis Shapovalov die Nase vorne haben. Aber der immer gefährliche Milos Raonic könnte zum Auftakt der Day Session in der Rod Laver Arena Dusan Lajovic in arge Bedrängnis bringen.

Nadal und Medvedev mit guten Chancen

Für die Österreicher steigt Dennis Novak als erster Spieler in den Ring, mithin die John Cain Arena, vom Ranking her als klarer Außenseiter gegen Fabio Fognini. Für Novak sprechen dennoch mindestens zwei Faktoren: Zum einen, dass Fognini nach seiner Rückkehr auf die ATP-Tour im Herbst 2020 nicht so richtig in Schwung gekommen ist. Dazu kommt, dass Novak in Mannschafts-Wettbewerben in der Regel seine besten Leistungen abliefert.

Russland und Spanien sollten ihre Auftaktpartien gewinnen: Roberto Bautista-Agut ist als Nummer zwei gegen John Millman ebenso solider Favorit wie Andrey Rublev gegen Guido Pella. Daniil Medvedev könnte dann gegen einen seiner Lieblingsgegner aus der Weltspitze, Diego Schwartzman, schon den Sack für die Russen zumachen.

Hier der Spielplan für den ersten Tag des ATP Cups