Djokovic, Nadal, Thiem, Zverev - wer ist der populärste Spieler?

Alle Jahre wieder lässt die ATP die Fans über den populärsten Spieler auf der ATP-Tour abstimmen. Ihr könnt auch dabei sein!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.11.2020, 11:39 Uhr

© Getty Images Wird einer dieser Männer das Votum der Fans gewinnen?

Einfach fällt die Wahl in diesem Jahr ja nicht: Zunächst ging es in Australien ganz regulär los, dann war der professionelle Tennissport aufgrund der Corona-Pandemie für Monate verschwunden, nach dem Re-Start ging es Schlag auf Schlag - mit den beiden Grand-Slam-Turnieren in New York City und Paris innerhalb weniger Wochen. Bestens in Erinnerung auch noch das ATP-Finale in London, mit dem unterhaltsamen Sieger Daniil Medvedev. Aber reicht der letzte große Titel eines eigenartigen Jahres schon, um die Herzen der Fans zu gewinnen? Kandidaten gibt es zuhauf (im Grunde genommen alle, die in der ATP-Weltrangliste notiert sind).

Dominic Thiem etwa, der neben seinen sportlichen Exploits (Sieg bei den US Open, Finale in Melbourne und bei den ATP Finals) wie auch in den letzten Jahren mit seiner Fairness überzeugt hat. Und der auch um den Tweener nie verlegen ist, immer eine Freude für die Fans. Apropos: Gael Monfils hat zwar nicht wahnsinnig viel Tennis gespielt, die Tanzeinlage des Sommers sollte aber auf jeden Fall Beachtung finden.

Selbiges gilt natürlich auch für Stan Wawrinka, der während der Corona-Pause das Internet mit großem Vorsprung gewonnen hat.

Sportlich gesehen muss man Novak Djokovic natürlich an erster Stelle nennen, der 17-malige Major-Champion wird auch das Jahr 2020 als Branchenbester abschließen. Rafael Nadal wiederum hat in Roland Garros seinen 13. Triumph gefeiert, war am Ende ein gewonnenes Aufschlagspiel von der Chance entfernt, endlich auch bei den ATP Finals wieder ein Endspiel zu bestreiten. Und dieses dann auch noch zu gewinnen. Und Alexander Zverev? Der blickt auf das beste Grand-Slam-Jahr seiner Karriere zurück. Und hat mit dem Kölner Doppelschlag auch in Sachen Turniersiege nachgerüstet.

Also: keine einfache Wahl. Abstimmen könnt Ihr hier!