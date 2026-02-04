Djokovic und die 25? Jack Sock glaubt nicht an das Jubiläum

Die Welt beschäftigt sich nach den Australian Open mit der Frage: Schafft Novak Djokovic doch noch den 25. Grand-Slam-Titel? Ex-profi Jack Sock hat da wenig Hoffnung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2026, 16:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nummer 25 für Novak Djokovic? Ex-profi Jack Sock glaubt nicht an einen weitere Grand-Slam-Titel für den Serben.

Jack Sock hat sich mittlerweile dem Pickleball verschrieben. Der ehemalige Top-Ten-Spieler hat nach seiner aktiven Tenniskarriere aber natürlich auch noch einen Blick auf das Spiel mit der gelben Filzkugel. Mit den ehemaligen Weggefährten Sam Querrey, Steve Johnson und John Isner tauscht sich Sock daher regelmäßig in einem eigenen Podcastformat über die aktuellen Geschehnisse aus. Die Chance auf den 25. Majortitel von Djokovic war nach den Australian Open selbstverständlich.

Diese werden in der elitären Runde nicht sehr hoch eingeschätzt. Vor allem Jack Sock äußerte sich deutlich: „Er wird alles versuchen, aber ich glaube nicht, dass er in diesem Jahr ein weiteres Finale erreicht.“ Vor allem die Ausdauer sieht der ehemalige dreimalige Grand-Slam-Sieger im Doppel beim 38-Jährigen als Problem: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Kraft dafür hat.“

In Wimbledon die letzte große Chance?

Die größten Chancen sprechen die vier Ex-US-Profis dem Altmeister selbstverständlich in Wimbledon zu. Der Rasen bietet die Chance die Ballwechsel kurz zu halten. Ein Vorteil, den Djokovic auch auf dem Hardcourt in Melbourne gerne.

Zuvor wird der Serbe auch in Roland-Garros alles versuchen, die Erwartungen auf einen Triumph in Paris stehen allerdings auf Sand sehr gering. Auch für Jack Sock stehen die Chancen in Paris bei null. Das Spiel auf dem Sand ist laut Aussage des 33-Jährigen vor allem auf Grund der Physis kein Belag, wo Carlos Alcaraz und Jannik Sinner schlagbar sind.