Justin Engel komplettiert Davis-Cup-Team gegen Peru

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat sein Aufgebot für den Davis Cup Qualifier gegen Peru komplettiert. Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann nominierte Justin Engel als fünften Spieler für die Begegnung am 6. und 7. Februar 2026 im Castello Düsseldorf.

von PM

zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 12:28 Uhr

Justin Engel steht erneut im deutschen Davis-Cup-Team