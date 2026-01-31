Justin Engel komplettiert Davis-Cup-Team gegen Peru
Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat sein Aufgebot für den Davis Cup Qualifier gegen Peru komplettiert. Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann nominierte Justin Engel als fünften Spieler für die Begegnung am 6. und 7. Februar 2026 im Castello Düsseldorf.
von PM
zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 12:28 Uhr
Für den 18-Jährigen ist es die zweite Davis Cup-Nominierung für Deutschland. Der Nürnberger, der aktuell auf Platz 184 der ATP-Weltrangliste steht, wird damit die Mannschaft um Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Pütz und Kevin Krawietz gegen Peru verstärken. Bei seinem Debüt gegen Japan im September vergangenen Jahres hatte Engel mit einem Sieg ein erfolgreiches Debüt gefeiert.
„Justin hat sich in Tokio reibungslos in die Mannschaft eingefügt und eine starke Vorstellung bei seinem Debüt gezeigt, so dass wir froh sind ihn auch in Düsseldorf wieder im Team zu haben“, erklärt Kohlmann. „Er hat sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich weiterentwickelt, bringt viel Energie mit und passt sportlich wie menschlich sehr gut in unsere Mannschaft“, so Kohlmann.
Der Davis Cup Qualifier gegen Peru wird im Castello Düsseldorf ausgetragen. Für die Begegnung sind nur noch wenige Restkarten verfügbar. Die Partie wird zudem live und kostenlos auf tennis.de, der digitalen Plattform des DTB, übertragen.