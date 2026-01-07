Jack Draper: Nächste Hoffnung Davis Cup?

Den australischen Sommer hat Jack Draper verletzungsbedingt ausgelassen. Nun will der Brite es offenbar im Davis Cup versuchen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 08:35 Uhr

© Getty Images Jack Draper im britischen Davis-Cup-Trikot? Yes, please!

Entweder ist Leon Smith ein unverbesserlicher Optimist - oder aber der britische Davis-Cup-Kapitän hat Einblick in die Krankenakte von Jack Draper. Den nämlich hat Smith für das Treffen in Norwegen Anfang Februar nominiert. Sollte Draper, der auf den Trip nach Australien verzichtet hat, tatsächlich fit sein, dann käme es zum Spitzenduell mit Casper Ruud. Und also einer Wiederauflage des Endspiels von Madrid im vergangenen Jahr.

Mit dem Antreten von Draper stehen und fallen natürlich auch die Chancen der Briten. Denn mit Cameron Norrie als Nummer zwei wäre das Team von Leon Smith in einer guten Position - für Norwegen ist da Nikolai Budkov Kjaer nominiert. Im Doppel sollte Großbritannien klarer Favorit sein: Denn da sind die regierenden Wimbledon-Champions Julian Cash und Lloyd Glasspool vorgesehen.

Die USA mit Rumpfteam nach Ungarn

Ansonsten hält sich die Prominenz in der ersten Runde des Davis Cups 2026 erstaunlich bedeckt. Die USA etwa haben für die Partie in Ungarn Ethan Quinn und Emilio Nova als Einzelspieler nominiert. Und bei den Kanadiern fehlen schon fast traditionell Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov.

Wenigstens die Tschechen fahren gegen Schweden fast die volle Kapelle auf: Im Einzel sind nämlich Jakub Mensik und Jiri Lehecka einberufen worden.

