Djokovic und Federer teilen sich diesen Meilenstein

Novak Djokovic war auch 2023 der Dominator auf der ATP Tour. Drei der vier Grand-Slam-Titel gingen an den Weltranglistenersten. Dazu krönte der Serbe das Jahr mit dem Gewinn der ATP Finals. Eine Kombination, die Roger Federer ebenfalls kennt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2023, 10:51 Uhr

© Getty Images Mikrofon statt Racket: Novak Djokovic und Roger Federer 2022 in Wimbledon.

Damit hat Novak Djokovic mal wieder etwas vollbracht, das bisher nur Roger Federer gelungen ist. Zum zweiten Mal in seiner Karriere gewann Djokovic innerhalb eines Jahres drei Titel bei den vier großen Turnieren und die ATP Finals. Bereits 2015 gelang dem 36-Jährigen dieses Kunststück.

Federer schaffte diesen Erfolg ebenfalls mehrfach und das sogar dreifach. 2004, 2006 und 2007 gewann der Schweizer neben dem Jahresendturnier die Australian Open, Wimbledon und die US Open. In Paris war 2006 und 2007 der Titelgewinn ebenso nicht weit entfernt. Rafael Nadal hatte in beiden Finalspielen jedoch etwas dagegen.

Federer 2015 drei Finals gegen Djokovic

Interessanterweise ging Federer 2015 ohne großen Titel aus der Saison, unterlag jedoch sowohl bei den Finals als auch in Wimbledon und bei den US Open Djokovic in den Endspielen. Der Rekordchampion bei den Major-Turnieren musste also in dem Jahr an Vorreiter Federer mehrmals vorbei, um diesen Meilensteilen beim ersten Gelingen zu erspielen.

Für die nächste Saison sollte Djokovic in der zuletzt gezeigten Form erneut für eine derartige Ausbeute in Frage kommen. Djokovic könnte dabei auch noch eine olympische Goldmedaille drauflegen. Und natürlich den Golden Slam.