Djokovic will Sondergenehmigung für die USA

Nun herrscht Klarheit: Am Rande einer Trainingseinheit in Belgrad gab Novak Djokovic bekannt, dass er mit einer Sondergenehmigung in die USA einreisen will, um die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami spielen zu können. Einen Eklat wie bei den Australian Open 2022 will er aber auf jeden Fall vermeiden.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 22:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Positive Nachrichten für den ungeimpften Novak Djokovic? Nicht so ganz. Die US-Regierung gab unlängst zwar bekannt, dass man ohne Corona-Impfung ab dem 11. Mai wieder in USA einreisen darf. Da sind die beiden Masters-Turniere in Indian Wells (ab 8. März) und Miami (ab 22. März) aber bereits vorbei. Ergo – er würde beide Turniere verpassen. Wie bereits im vergangenen Jahr. Doch Djokovic will mit allen Mitteln versuchen, doch noch in Kalifornien und Florida aufzuschlagen.

Der Weltranglisten-Erste erklärte in Belgrad, alle Unterlagen für eine Sondergenehmigung bei den Behörden eingereicht zu haben. "Ich bin den Gemeinden von Indians Wells und Miami für ihre Unterstützung dankbar. Sie möchten, dass ich bei ihren Turnieren spielen kann", ließ Djokovic wissen. Das klingt nun doch schon wieder ein bisschen wie zu Beginn des Abschiebe-Dramas bei den Australian Open 2022. Gemeldet hat er jedenfalls für Indian Wells und wird dort auch offiziell als Spieler geführt.

Er hoffe auf "eine baldige positive Entscheidung, aber es liegt nicht in meiner Hand", so der Australian-Open-Champion weiter. Einen Fürsprecher hat der Serbe – den Turnierdirektor von Indian Wells: Tommy Haas: "Es wäre in meinen Augen eine Schande, wenn er nicht zu diesen Veranstaltungen käme oder nicht kommen dürfte", sagt der 44-jährige Haas zu der Thematik.

Djokovic versucht derweil, wie schon vor den Australian Open, die Brisanz aus dem Fall zu nehmen, indem er sehr diplomatische Worte findet: "Vergangenes Jahr habe ich Indian Wells, Miami und die US Open verpasst. Es wäre also nicht das erste Mal, dass das passiert", so der Weltranglisten-Erste in seiner Heimat.