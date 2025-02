Djokovic wirft Anti-Doping-System Bevorzugung vor: „Es funktioniert so nicht“

Bei der Pressekonferenz des ATP-Tour-500-Turniers in Doha gab Novak Djokovic ein ausführliches Statement zu der dreimonatigen Sperre für Jannik Sinner ab und kritisierte die Anti-Doping-Strukturen im Tennis scharf.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 21:46 Uhr

„Es ist Zeit etwas zu tun, denn das System funktioniert so nicht“, sagte Djokovic hinsichtlich der Entscheidung um Sinner bei der Pressekonferenz des ATP-Tour-500-Turniers in Doha und fordert daher Änderungen in der Anti-Doping-Struktur. Der Rekordspieler, der einer der Mit-Gründer der PTPA (Professional Tennis Players Association) ist, habe mit vielen anderen Spielern über den Doping-Skandal gesprochen: „Die meisten von ihnen sind mit dem Verlauf des gesamten Prozesses nicht zufrieden und halten ihn für ungerecht. Viele von ihnen haben das Gefühl, dass es eine Bevorzugung gab“, so Novak.

„Sinner und Swiatek sind unschuldig, das ist bewiesen“

Nichtsdestotrotz ist Sinners-Team-Mitglied, dem der Fehler unterlaufen ist, Teil des Tennis-Zirkusses, wie der 24 Grand-Slam-Champion ausführte. „Es scheint fast so, als könne man das Ergebnis beeinflussen, wenn man ein Top-Spieler ist und Zugang zu den besten Anwälten und mehr hat“, erklärte Djokovic und erinnerte im nächsten Satz an die Fälle Halep und Moore, die jahrelang dafür gekämpft haben, ihre Dopingskandale aufzuklären.

Aufgrund dieser inkonsequenten und nach Djokovics Empfinden unfairen Entscheidungen sei es bitter nötig, etwas zu tun. „Es ist klar, dass die derzeitige Struktur nicht funktioniert. Wir werden sehen, was in naher Zukunft passiert, wenn der ganze Fall mehr Aufmerksamkeit erregt und Licht auf andere Fälle von Spielern der unteren Ebene wirft. Und es sollte nicht vergessen werden, dass Sinner und Swiatek zu diesem Zeitpunkt die Nummer eins der Welt waren“, beendete der 37-Jährige seinen Kommentar zu dem Fall Sinner.