WTA Doha: Swiatek kämpft sich ins Viertelfinale

Titelverteidigerin Iga Swiatek sicherte sich mit einem 6:1 und 6:4 Sieg das Ticket für das Viertelfinale in Doha. Den ersten Satz gewann Swiatek in einem blitzschnellen Tempo, der zweite Satz verlief deutlich knapper, bis Swiatek den sechsten Matchball zum Sieg verwandeln konnte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.02.2024, 20:12 Uhr

© Getty Images

Iga Swiatek erreichte erst gestern einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere: 90 Tage an der Spitze der Weltrangliste. Dieser beeindruckende Rekord war vor ihr nur neun weiteren Spielerinnen in der WTA-Geschichte gelungen. Heute belohnte sie sich mit einem Zweisatzsieg gegen die Russin Jekatrina Alexandrowa und zieht somit schnellen Schrittes in das Viertelfinale ein. Nur als Nebeninformation: Sieben ihrer letzten acht in Doha gespielten Sätze hatte Swiatek mit 6:0 oder 6:1 gewonnen; bis heute.

Swiatek startete hochkonzentriert in das Achtelfinale des WTA-1000er Turniers in Doha und ließ ihrer Gegnerin im ersten Satz keine Chance. Sie ging zügig mit 3:0 in Führung und gab im ersten Satz lediglich ein Aufschlagspiel an Alexandrowa ab.

Der Beginn des zweiten Satzes zeigte, dass die Russin keinesfalls vorhatte, das Match nach dem schnellen ersten Satz aufzugeben. Alexandrowa gewann das erste Aufschlagspiel, konnte Swiatek aber trotz einieger Breakchancen nicht ihr Aufschlagspiel abnehmen. Bei dem Stand von 3:3 gelang Swiatek das Break zum 4:3 Die Russin ließ bis zu dem Zeitpunkt bereits sechs Breakchancen ungenutzt. Alle Aufschlagspiele gingen mindestens einmal über Einstand und die 29-jährige Russin setzte die Nummer 1 der Welt ganz schön unter Druck. Bei 5:4 für Swiatek vergab die Polin fünf Matchbälle hintereinander, wehrte dann einen Breakball ab und verwandelte endlich den sechsten Matchball. In der nächsten Runde trifft die junge Polin entweder auf Asaranka oder Jelena Ostapenko.

