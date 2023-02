Dominic Thiem bekommt Wildcard für Indian Wells

Dominic Thiem bekommt eine Wildcard für das Hauptfeld beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Das gab der Österreicher in den sozialen Medien bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 09:20 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem in Indian Wells 2019

Dominic Thiem spielt sich derzeit auf Sand in Form, heute geht es in Buenos Aires am frühen Abend gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas um den Einzug ins Viertelfinale (ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Sport Austria und in unserem Liveticker). Danach stehen für Thiem die Turniere in Rio de Janeiro und Cordoba an. Und, so hatte es die ursprüngliche Planung vorgesehen, auch die Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells.

Diese bleibt der österreichischen Nummer eins nun aber erspart. Denn Thiem, der im Tennis Paradise 2019 seinen einzigen 1000er-Titel geholt hat, bekommt eine Wildcard für jenes Event, das gerne als fünftes Major gefeiert wird.

Thiem schlägt Federer im Finale 2019

Lustigerweise wird Thiem als ungeschlagener, nun ja, Titelverteidiger nach Indian Wells anreisen. Denn seit seinem Finaltriumph gegen Roger Federer vor knapp vier Jahren ist er in der kalifornischen Wüste nicht angetreten. Zum Teil aus Verletzungsgründen, zum Teil aber auch, weil das Event durch die Corona-Pandemie abgesagt bzw. verschoben wurde.

Wie weit die guten Erinnerungen Dominic Thiem in diesem Jahr tragen werden, ist eine spannende Frage. Die Wahrscheinlichkeit, dass er einen seiner 2019er-Gegner wieder trifft, ist allerdings rechtschaffen gering: Roger Federer (Finale) und Gilles Simon (Runde drei) sind offiziell zurückgetreten. Von Milos Raonic (Halbfinale) hat man lange nichts mehr gehört. Gael Monfils (Viertelfinale) erholt sich immer noch von einer Verletzung. Ivo Karlovic (Achtelfinale) turnt noch ab und zu auf kleineren Turnieren herum. Bleibt eigentlich nur Jordan Thompson (Runde zwei). Aber der muss sich seinen Platz im Hauptfeld auch erst einmal sichern.