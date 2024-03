Dominic Thiem: Das ist der Plan für die Sandplatzsaison

Auf Dominic Thiem wartet in der europäischen Sandplatzsaison ein intensives Programm.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2024, 09:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem hat ein intensives Frühjahr vor sich

Nach zuletzt enttäuschenden Wochen geht es für Dominic Thiem ab Ostermontag beim ATP-250-Turnier in Estoril (1. bis 7. April) weiter. Der Österreicher, der zuletzt erneut mit Handgelenksproblemen zu kämpfen hatte, startet in Portugal in die europäische Sandplatzsaison.

In dieser scheint Thiem einiges vorzuhaben. Wie der 30-Jährige am Donnerstag auf seiner Website bekanntgab, plant er nach dem Event in Estoril mit Starts in Monte-Carlo (7. bis 14. April), München (15. bis 21. April), Madrid (24. April bis 5. Mai) und Rom (8. bis 19. Mai). Den Abschluss der Sandplatzsaison sollen anschließend die French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni) bilden.

Thiem benötigt Wildcards

Ob Thiem diesen Plan tatsächlich durchziehen kann, ist allerdings fraglich. In Monte-Carlo ist der Weltranglisten-90. selbst für einen Platz in der Qualifikation auf eine Wildcard angewiesen. In Madrid und Rom hätte er diesen aufgrund der größeren Teilnehmerfelder zwar in der Tasche, auf einen direkten Hauptfeld-Spot fehlt jedoch einiges.

Anders sieht die Ausgangslage für die French Open aus: Stand jetzt würde Thiem den Sprung in den Main Draw knapp schaffen. In Estoril (via Ranking) und München (via Wildcard) steht der ehemalige Weltranglistendritte allenfalls direkt im Hauptfeld.