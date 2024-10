Dominic Thiem: Die letzten aktiven Tage könnten hektisch werden!

UTS in Frankfurt. Schaukampf gegen Alexander Zverev, Abschied bei den Erste Bank Open: Die letzten Tage der aktiven Karriere von Dominic Thiem haben es in sich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.10.2024, 15:48 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Freitag bei der Sporthilfe-Gala in Wien

Jedes Tennis-Event, das etwas auf sich hält, pflegt ja den schönen Brauch, interessierte Medien mittels Pressemitteilungen über die letzten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Und so flatterte also am Freitag die Kunde in diverse Redaktion, dass beim Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt, der vom 18. bis zum 20. Oktober 2024 ausgetragen wird, Denis Shapovalov in die Rolle von Nick Kyrgios schlüpfen muss. Der Australier fühlt sich nicht fit, wer weiß, ob er überhaupt noch einmal auf die Tour zurückkehrt.

Mitgesandt haben die Veranstalter aber auch die Spielpläne für die ersten beiden Tage. Und da lässt sich festhalten, dass Dominic Thiem (der „Dominator“ im Sprach des UTS) ordentlich zu schuften hat. Das wird beim vorliegenden Format mit kürzeren Matches von baldigen Tennis-Pensionär zu schaffen sein. Für den Finaltag muss aber eventuelle improvisiert werden.

Thiem mit Schaukampf-Satz gegen Zverev

Denn am Sonntag, dem 20. Oktober, wird sich Thiem in der Wiener Stadthalle ja von seinen Fans verabschieden. Unter anderem mit einem Schaukampf-Satz gegen Alexander Zverev. Der letzte Vorhang soll ja dann während der Erste Bank Open fallen.

Es kann also noch einmal hektisch werden für den US-Open-Champion von 2020, der am Freitag ja bei der Ehrung der Sportler des Jahres in Österreich mit einem Sonderpreis bedacht wurde. Überreicht von David Alaba, mit Grußbotschaften von Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer. So etwas geht runter wie warmes Öl. Was Dominic Thiem aber nicht seine Demut verlieren ließ: „Da muss aber für einen auch viel gut laufen, das muss einem im Bewusstsein sein“, erklärte Thiem gegenüber der Kleinen Zeitung. „Und ich habe das alles ja nicht alleine geschafft, sondern gemeinsam mit ganz vielen besonderen Leuten.“ Einige davon werden Dominic Thiem auch auf der Zielgeraden seiner außerordentlichen Karriere eng zur Seite stehen.