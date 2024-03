Dominic Thiem - Ein K(r)ampfsieg für das angekratzte Selbstvertrauen

Mit viel Bauchweh hat Dominic Thiem am Montag seinen ersten Hauptfeld-Sieg im Jahr 2024 gefeiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 07:30 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem gewann gegen Filip Krajinovic in zwei Sätzen

"Wenn ich weiter verliere, wenn ich nicht wieder ein besseres Ranking erreiche, werde ich aufhören. In jedem Job musst du dich wohlfühlen, sonst ist es Zeit, etwas zu ändern", hatte Dominic Thiem in der vergangenen Woche nach seinem verlorenen Erstrundenmatch in Szekesfehervar gemeint. Eine Woche später kehrte der Österreicher in Zadar in die Erfolgsspur zurück. Und sorgte damit für seinen ersten Hauptfeld-Sieg im Kalenderjahr 2024.

Der 6:2 und 7:6 (4)-Erfolg gegen Filip Krajinovic war einer mit viel Bauchweh. Thiem schlug gegen den Serben insgesamt dreimal erfolglos zum Matchgewinn auf und konnte einen Entscheidungssatz gerade noch verhindern. Insgesamt präsentierte sich der 30-Jährige im Vergleich zur Vorwoche jedoch deutlich verbessert.

Von der Form vergangener Tage ist der ehemalige Weltranglistendritte weiterhin weit entfernt, der Sieg über Krajinovic dürfte Thiem aber zumindest immerhin etwas Selbstvertrauen verleihen. Zuvor hatte der Niederösterreicher in der laufenden Saison lediglich ein Einladungsmatch gegen Francisco Cerundolo und sein Davis-Cup-Duell gegen den Iren Michael Agwi gewonnen.

Sollte sich Lukas Neumayer am Dienstag gegen den Franzosen Mathys Erhard durchsetzen, bekäme es Thiem im Achtelfinale von Zadar mit einem Landsmann zu tun. So oder so: Der Weltranglisten-90. wird eine weitere Möglichkeit bekommen, sein angekratztes Selbstvertrauen zu stärken.

