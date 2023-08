Dominic Thiem erhält Wildcard für Winston-Salem

Dominic Thiem steht beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem dank einer Wildcard im Hauptfeld.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.08.2023, 21:11 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem geht in Winston-Salem an den Start

Während Dominic Thiem dieser Tage bei den Generali Open in Kitzbühel um wertvolles Selbstvertrauen kämpft, wirft die nordamerikanische Hartplatzsaison bereits ihren Schatten voraus. Aus Winston-Salem gab es für den Österreicher nun erfreuliche Nachrichten.

Denn Thiem erhielt von den Organisatoren eine Wildcard für das ATP-250-Turnier, das vom 20. bis 26. August über die Bühne gehen wird. Neben dem 29-Jährigen werden in Winston-Salem unter anderem Borna Coric, Pablo Carreno Busta und Jan-Lennard Struff an den Start gehen.

Thiem schlug in seiner Karriere bislang zweimal in Winston-Salem auf. 2012 scheiterte er in der ersten Runde der Qualifikation an Ernests Gulbis, im Vorjahr erreichte der Niederösterreicher nach Siegen über J.J. Wolf und Girgor Dimitrov das Achtelfinale. In diesem war Thiem gegen Jack Draper chancenlos.

Thiem will sich in Winston-Salem den letzten Feinschliff vor den US Open (28. August bis 10. September) holen, die unmittelbar nach dem Event in North Carolina stattfinden werden. In New York gewann der Österreicher vor drei Jahren sein bislang einziges Grand-Slam-Turnier.