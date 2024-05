Dominic Thiem - Fünf Matches für die Ewigkeit

Dominic Thiem hat den österreichischen Tennisfans wunderbare Matches geschenkt. Und als Reporter hat man oft das Glück gehabt, bei den großen Highlights vor Ort dabei gewesen zu sein. Eine ganz persönliche Auswahl der fünf besten Matches der Karriere von Dominic Thiem.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 22:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem nach dem Erreichen des Endspiels in Roland-Garros 2019

Noch steht eine offizielle Bestätigung ja aus, aber die Hinweise verdichten sich, dass Dominic Thiem spätestens im Herbst 2024 seine grandiose Karriere beenden wird. 558 offizielle Matsches auf der ATP-Tour hat der mittlerweile 30-Jährige bestritten - den modernen Möglichkeiten in TV und Stream sei Dank hat der Autor mindestens 90 Prozent davon auch live verfolgt. Und sehr oft auch das Privileg genossen, viele Highlights live mitzuerleben. Es folgt eine komplett subjektive Aufstellung der fünf besten Matches, die in diese Kategorie fallen …

#5: Erste Bank Open Wien, 2013: Dominic Thiem vs. Jo-Wilfried Tsonga 4:6, 6:3 und 6:7 (3)

Ja, es hat mit Ausnahme der Box von Jo-Wilfried Tsonga niemanden in der Wiener Stadthalle gegeben, der Dominic Thiem den Sieg in dieser Partie nicht gegönnt hätte. Thiem lag zurück, kam zurück - und das Dach der Stadthalle hat sch nicht nur einmal gehoben ob der Ovationen der Fans. Der Beginn einer innigen Liebesgeschichte des österreichischen Publikums mit dem damals noch sehr jungen Dominic Thiem.

#4: US Open, 2018: Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 6:0, 4:6, 5:7, 7:6 (4), 6:7 (5)

Zwar auch eine Niederlage - aber was für eine Vorstellung von beiden Spielern, die bis in die frühen Morgenstunden gedauert hat. Dieser erste Satz von Thiem: Perfektion. Danach hat Nadal einfach Nadal-Sachen gemacht - und Dominic Thiem hat voll dagegen gehalten. Wer bis zum Schluss im Arthur Ashe Stadium geblieben ist, hat keine Sekunde bereut. Ein Jammer aus Sicht von Thiem, dass ausgerechnet ein nicht unmöglicher Smash ins Aus diesen Instant Classic beendet hat.

#3: ATP Finals, 2019: Dominic Thiem vs. Novak Djokovic 6:7 (5), 6:3, 7:6 (5)

Bei aller Liebe für Turin - die ATP Finals in der O2 Arena in London hatten dann doch noch das Aitzerl mehr. Und wie sich Dominic Thiem mit einer Selbstverständlichkeit, mit viel Power, mit körperlicher Präsenz vor nicht ganz fünf Jahren dem Dominanter Novak Djokovic in den Weg gestellt hat - das war einfach fantastisch.

#2: Roland-Garros, 2019: Dominic Thiem vs. Novak Djokovic 6:2, 3;6, 7:5, 5:7, 7:5

Wer sich erinnern kann: es waren keine schönen Bedingungen damals in Paris. Der Wind hat beinahe die Hauptrolle übernommen, aber Thiem und Djokovic haben es sich dennoch gegeben. Vor allem ab dem dritten Satz.

#1: US Open, 2020: Dominic Thiem vs. Alexaner Zverev 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6)

Nein, das ist jetzt gelogen. Denn im Arthur Ashe Stadium waren damals offiziell weder Fans noch Journalisten zugelassen. Aber live dabei via TV muss als Ausnahme genehmigt werden. Vor allem wegen des Spielverlaufs: Zverev über eineinhalb Sätze unantastbar, dann bringt Thiem das Momentum auf seine Seite, holt im fünften Satz noch einmal einen Rückstand auf. Um sich dann als der nervenstärkere Spieler endlich den ersten Major-Pokal zu holen.