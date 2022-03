Dominic Thiem gibt Comeback-Fahrplan bekannt: Marbella, Marrakesch, Monte Carlo

Dominic Thiem hat am Sonntag einen vorläufigen Fahrplan für sein Comeback bekanntgegeben. Der Österreicher plant, nach Marbella bei den Turnieren in Marrakesch, Monte Carlo und Belgrad an den Start zu gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2022, 14:17 Uhr

Dominic Thiems Comeback-Plan nimmt langsam, aber sicher Form an. Der Österreicher, der beim am Montag startenden Challenger-Event in Marbella das erste Turnier nach über neunmonatiger Verletzungspause bestreiten wird, plant, nach dem Start in Spanien weiter nach Marrakesch zu reisen, um dort an einem ATP-250-Event teilzunehmen. Das berichtete die APA am Sonntag.

Nach Marrakesch wird Thiem demnach beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo an den Start gehen. Zuletzt hat der Österreicher 2019 im Fürstentum aufgeschlagen, damals war in der dritten Runde gegen den Serben Dusan Lajovic Endstation. Überhaupt war das Masters-Event in Monte Carlo für den 28-Jährigen in der Vergangenheit bislang kein gutes Pflaster, ein Viertelfinaleinzug sollte für Thiem bislang das Höchste der Gefühle sein.

Thiem rutscht im Ranking ab

Nach Monte Carlo hat der Niederösterreicher wohl einen Start beim ATP-250-Event von Belgrad (ab 18. April 2022) angedacht, dem Thiem in diesem Jahr also vor Barcelona den Vorzug gibt. Das Feld in Belgrad wird voraussichtlich der Weltranglistenerste Novak Djokovic anführen. Danach scheinen Auftritte in Madrid und Rom als wahrscheinlich, ehe mit den French Open das erste ganz große Highlight für den Lichtenwörther ansteht. In Paris war Thiem zuletzt 2021 in Runde eins gescheitert.

Durch seine monatelange Verletzungspause hat Thiem auch in der Weltrangliste mächtig an Boden verloren. Derzeit ist der Österreicher nur noch auf Rang 50 zu finden, persönliche Bestleistung des 28-Jährigen ist Platz drei. Bei seiner Rückkehr auf der Challenger-Tour in Marbella trifft der US-Open-Champion aus 2022 in Runde eins auf Pedro Cachin aus Argentinien. Auch Stan Wawrinka feiert in Spanien indes sein Comback nach monatelanger Abwesenheit.