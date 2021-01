Dominic Thiem: Heute Rublev, ab morgen nur noch Team Österreich

Dominic Thiem ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Melbourne angekommen. Der Schaukampf gegen Rafael Nadal war wichtig - sportlich und für die Seele.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 08:04 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Freitag in Adelaide

Auch für Dominic Thiem und sein Team ist es am Freitag spät geworden: Nach dem Schaukampf gegen Rafael Nadal in Adelaide ging es noch zum Flughafen, die Ankunft am Flughafen in Melbourne trug sich erst gegen Mitternacht zu, jene im Hotel naturgemäß noch ein wenig später. Die Erfahrung, endlich wieder vor einer größeren Anzahl an Menschen Tennis zu spielen, hat Österreichs Nummer eins dennoch sehr genossen.

Dass dies allerdings nur aufgrund der herausragenden Disziplin der Australier möglich war, weiß auch Wolfgang Thiem zu schätzen. „Man darf nicht vergessen, dass die Leute hier sieben Monate lang in einem harten Lockdown waren“, erinnerte Thiem im Gespräch mit tennisnet.com. Das Match von Dominic gegen Nadal sei eine erste Standortbestimmung gewesen, eine wichtige, auch wenn das Ergebnis (der Spanier gewann mit 7:5 und 6:4) nicht bemerkenswert war. Das Ereignis als solches schon: „Für die Spieler war es ein Traum.“

Thiem mit unglaublichem Spielverständnis

Auffällig allerdings: Dominic Thiem hat sich oft am Netz gezeigt. „Dass er den Weg nach vorne sucht, ist wichtig“, so Wolfgang Thiem weiter. „Dominic ist grundsätzlich ein sehr kreativer Spieler. Seit seiner Jugend schon. Er hat ein unglaubliches Spielverständnis. Denn man muss auch in der Defensive gut spielen. Es hilft nix, wenn man auf jeden Ball nur drauf trommelt, aber man kein Spielverständnis, keine Platzierung hat. Das ist das, was ihm in den letzten Jahren genommen wurde. Das kommt jetzt wieder vermehrt zurück. Und das ist gut so.“

Den Samstag hat Dominic Thiem trainingsfrei bekommen, am Sonntag darf er endlich wieder mit Andrey Rublev, einem seiner bevorzugten Übungspartner ran, am Montag steht dann das Team-Training mit der österreichischen Mannschaft auf dem Plan. Alle Einheiten werden bereits in der John Cain Arena absolviert, dort spielt Österreich in der Nacht von Montag auf Dienstag zum Auftakt des ATP Cups gegen Italien (ab 0 Uhr live bei ServusTV, Sky und in unserem Live-Ticker).

Im Gegensatz zu Thiem, Dennis Novak und Tristan-Samuel Weißborn musste Philipp Oswald in die harte Quarantäne. Der Doppel-Veteran geht also mit einem Trainingsrückstand in die kommenden Aufgaben, was Wolfgang Thiem als österreichischen ATP-Cup-Kapitän aber nicht weiter verunsichert. „Mit zwei, drei Trainingstagen sollte das schon passen.“