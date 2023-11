Dominic Thiem im Exhibition-Modus

Für den ersten Teil der neuen Saison plant Dominic Thiem die Teilnahme an zwei Schaukampf-Veranstaltungen. Der ehemalige US Open-Champion ist für die Kooyong Classic in Melbourne und das UTS-Event in Oslo angekündigt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.11.2023, 10:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Mit den Exhibition-Events kann Dominic Thiem bereits sicher planen.

Noch knapp eine Turnier-Woche muss Dominic Thiem bangen, ehe die finale Weltrangliste für die Saison 2023 erscheinen wird, die über die Direktstarterplätze für das Hauptfeld der Australian Open entscheidet. Aktuell liegt der Lichtenwörther im Live-Ranking auf Platz 97, somit sollte sich die direkte Teilnahme im Hauptbewerb ausgehen, ohne auf eine Wildcard der Veranstalter angewiesen zu sein.

Start bei den Kooyong Classic

Dass der ehemalige Weltranglisten-3. bereits damit plant, verdeutlicht die angekündigte Teilnahme bei den Kooyong Classic, die während der Qualifikationswoche für das erste Major der Saison stattfindet. Der traditionelle Schaukampf-Event, das seit dem Umzug des Grand-Slam-Turniers 1988 in den damaligen Flinders Park, heute Melbourne-Park, im altehrwürdigen Kooyong Lawn Tennis Club ausgetragen wird, dient vielen Top-Spielern zur Vorbereitung auf den ersten Saison-Höhepunkt. Die ersten Ausgaben des Turniers wurden auf Rasen ausgetragen, so auch 1993, als sich Thomas Muster den Titel im Melbourner Stadtteil Kooyong sichern konnte. Seit 1995 wird auf demselben Belag gespielt, der auch bei den Australian Open verwendet wird.

Neben Thiem sind bereits die beiden Top 10-Spieler Jannik Sinner und Holger Rune als Teilnehmer verkündet. Ebenso wird der ehemalige Masters-Champion von Paris, Karen Khachanov, und Zhang ZhiZhen, der als erster Chinese in die Top 100 der Herren-Weltrangliste vorstoßen konnte, beim Event vom 10. bis 12. Januar 2024 aufschlagen.

Teilnahme am UTS-Event in Oslo

Als weiteren Start des 30-jährigen bei einem Exhibition-Event wurde die Teilnahme am Ultimate Tennis Showdown in Oslo verkündet. Dieser findet vom 8. bis 11. Februar 2024 im Anschluss an das Davis-Cup-Wochenende statt, in dem Österreich in den Play-Offs zur Weltgruppe I in Irland antreten wird. In der norwegischen Hauptstadt wird sich der Niederösterreicher mit den Nordlichtern Casper Ruud und Holger Rune messen, sowie mit Andrey Rublev, Gael Monfils und Alexander Bublik.