Dominic Thiem im Formtief - Könnte Günter Bresnik weiterhelfen?

Dominic Thiem befindet sich auf Formsuche. Könnte Günter Bresnik seinen ehemaligen Schützling in die Weltspitze zurückführen?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 13:15 Uhr

© GEPA pictures Günter Bresnik führte Dominic Thiem einst in die Weltspitze

Die 2:6 und 1:6-Niederlage gegen Lukas Neumayer in Zadar markierte für Dominic Thiem den Tiefpunkt der bisherigen Saison. Der Niederösterreicher sagte daraufhin seinen Start beim Challenger-Turnier in Neapel ab, die Gründe dafür sind unbekannt. Thiem benötigt offenbar Zeit zum Nachdenken.

Ob Thiem dabei auch über eine mögliche Rückkehr zu Günter Bresnik nachdenkt? Stefan Koubek hielte dies - wie er in der Kronen Zeitung schreibt - für sinnvoll. Aber: "Dafür müsste Dominic aufgrund der Ereignisse in der Vergangenheit über den größtmöglichen eigenen Schatten springen."

Rosenkrieg

Hintergrund: Nach der Trennung im Jahr 2019 kam es zu einem langen Rosenkrieg, der erst durch einen außergerichtlichen Vergleich beendet werden konnte. Und obwohl Thiem seinen größten Triumph bei den US Open 2020 ohne Bresnik einfuhr, wird dem 30-Jährigen von vielen Seiten eine Rückkehr zum wohl besten Tennislehrer des Landes nahegelegt. Nun eben auch von Koubek.

Thiems aktuelle Formkrise beschäftigt naturgemäß auch die österreichischen Tennisfans. Spott und Häme inklusive. Dass diese völlig fehl am Platz sind, liegt auf der Hand. "Lasst Thiem in Ruhe", fordert Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer daher im STANDARD. "Die schlauen Internetclowns sollen vor der eigenen Türe kehren."

Popularität

Und doch zeigen die Kommentare in den sozialen Medien, dass Thiem die Massen nach wie vor bewegt. Dazu passt, dass in Österreich im Jahr 2023 keine Person häufiger gegoogelt als der ehemalige Weltranglistendritte. Und wer sich an Thiems jüngste Auftritte in Wien oder Kitzbühel erinnert, weiß ohnehin um dessen Popularität.

Ein baldiges Karriereende, wie es Thiem zuletzt in Aussicht gestellt hätte, wäre für den österreichischen Tennissport daher ein großer Verlust. Ob und wann es zu diesem kommen wird, ist derzeit nur Gegenstand von Spekulationen. Genauso wie eine mögliche Rückkehr zu Günter Bresnik.