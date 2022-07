Dominic Thiem in Gstaad - Kommt das 2015er-Gefühl auf?

Dominic Thiem startet in Gstaad gegen den Franzosen Hugo Gaston. 2015 hat der Österreicher das Turnier in der Schweiz bereits einmal gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 23:19 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem im Jahr 2015

2014 war Dominic Thiem erstmals zu Gast in Gstaad, der Premieren-Auftritt geriet eher kurz: Viktor Troicki bezwang den damals 20-jährigen Österreicher in zwei Sätzen. Ein Jahr später endete der Gstaad-Aufenthalt für Thiem schon deutlich erfreulicher: Da gewann er nämlich den Titel. Mit einem Sieg im Endspiel gegen David Goffin, gegen den Thiem nicht immer gut ausgesehen hat.

Der Zweitrunden-Kontrahent von 2015 könnte Thiem nun auch in diesem Jahr in eben diesem Turnierstadium begegnen: Federico Delbonis. Davor allerdings muss Dominic Thiem gegen Hugo Gaston ran. Als ungesetzter Spieler auf dem Weg zurück zu zunächst einmal zweistelligen WTA-Weltranglisten-Plätzen. Vor sieben Jahren stand der Niederösterreicher beim Start in Gstaad auf Position 24 der ATP-Charts.

Der Trend zeigt bei Thiem nach den Erkenntnissen von Bastad jedenfalls nach oben. Zumal Sebastian Baez, gegen den der US-Open-Champion von 2020 an der schwedischen Küste im Viertelfinale in drei knappen Sätzen verloren hat, in der Vorschlussrunde Andrey Rublev keine Chance ließ. Gegen Emil Ruusuvuori und gegen Roberto Bautista Agut meisterte Thiem einige schwierige Situationen - vor allem Anfang des zweiten Satzes gegen den Finnen. Die Abwehr von drei Breakbällen war so etwas wie eine Initialzündung für eine Phase, in der es schon wieder den „alten“ Thiem zu sehen gab.

Thiem reiste 2015 als Turniersieger nach Gstaad

Von den alten Bekannten, die Dominic Thiem 2015 auf dem Weg zum Turniersieg in Gstaad geschlagen hat, ist Delbonis übrigens der einzige, der auch in der aktuellen Ausgabe dabei ist: Pablo Carreno Busta, der Viertelfinal-Gegner, ist in Hamburg engagiert, Feliciano Lopez und David Goffin nehmen sich die Woche frei.

Eine Parallele gibt es aber doch noch für Thiem: Auch vor sieben Jahren reiste er von einem Turnier auf Meereshöhe nach Gstaad. Als Turniersieger von Umag.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad