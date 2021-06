Dominic Thiem kehrt in Mallorca auf die Tour zurück

Dominic Thiem wird unmittelbar vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon noch beim ATP-250-Event auf Mallorca an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 11:41 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Dominic Thiem wird in Mallorca aufschlagen

Nach seinem Erstrundenaus bei den French Open hatte Dominic Thiem den Zeitpunkt für seine Rückkehr auf die Tour noch offen gelassen, wenige Tage später steht nun aber fest, wo und wann der Weltranglistenvierte sein nächstes Turnier bestreiten wird. Wie die Kronen Zeitung berichtet, wird Thiem beim ATP-250-Rasenevent auf Mallorca (20. bis 26. Juni) aufschlagen.

Somit will der Österreicher unmittelbar vor dem am 28. Juni beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon noch Matchpraxis sammeln. Dass dieses Unterfangen kein allzu leichtes werden dürfte, lässt ein Blick auf die Entry List erahnen: Unter anderem werden auf der größten Insel der Balearen-Gruppe auch Pablo Carreno Busta, Casper Ruud, Karen Khachanov und Nick Kyrgios spielen.

Thiem: "Ich brauche Matches"

Zudem datiert Thiems letzter Sieg auf Rasen aus dem Jahr 2018, als er Mikhail Youzhny in der ersten Runde des ATP-500-Events von Halle in zwei Sätzen schlug. Dennoch freut sich der 27-Jährige auf die Herausforderung:„Ich brauche Matches und bin happy, dass ich kurzfristig Mallorca einschieben kann."

Erfreut über das Antreten des Lichtenwörthers auf Mallorca zeigte sich auch Turnierdirektor Toni Nadal: "Die Vergabe dieser Wildcard an einen Grand-Slam-Turniersieger ist ein Beweis für die großartige Arbeit, die geleistet wurde, um diese erste Ausgabe der Mallorca Championships möglich zu machen. Wir freuen uns sehr, dass mit Dominic Thiem einer der erfolgreichsten Spieler der vergangenen Jahre zu unserem Turnier nach Mallorca kommt."

In den nächsten Wochen wird es für Thiem, der am Donnerstag in der Akademie seines Vaters ("Er spielt nicht schlecht, doch man sieht, dass wir alle Schläge wieder verfeinern müsse") erneut den Trainingsbetrieb aufnahm, darum gehen, viele Stunden auf dem Platz zu verbringen. Trainer Nicolas Massu wird dem amtierenden US-Open-Champion dabei vorerst nicht behilflich sein - der 41-Jährige weilt derzeit in seiner Heimat Chile und wird erst in Mallorca wieder zum "Team Thiem" dazustoßen.

Die gesamte Entry List von Mallorca