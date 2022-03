Dominic Thiem - Kein Indian Wells, kein Miami, Comeback erst auf Sand

Das Comeback von Dominic Thiem verzögert sich weiter. Das gab der US-Open-Sieger von 2020 in der Nacht von Sonntag auf Montag via Instagram bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2022, 07:25 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird erst auf Sand sein Comeback geben

Dominic Thiem wird erst auf Asche in den ATP-Zirkus zurückkehren. So war das schon vor ein paar Wochen geplant, als Thiem in Cordoba nach mehr als halbjähriger Pause einen Neustart wagen wollte. Den „Golden Swing“ nach Südamerika ließ Thiem dann aber doch aus, das nächste Ziel war Indian Wells. Und die Bilder, die der US-Open-Champion von 2020 während der letzten Tage via Instagram aus Miami verbreitete, ließen darauf schließen, dass Thiem auch tatsächlich im Tennis Paradise zurückkehrt.

Nun aber verzögert sich das Comeback doch noch um ein paar Wochen. Denn in der Nacht von Sonntag auf Montag ließ Dominic Thiem seine Fangemeinde wissen, dass er die europäischen Sandplätze als besser geeignet für den Wiedereinstieg erachtet.

Das Handgelenk sei in bester Verfassung, er habe sich aber dazu entschieden, nun doch erst auf Sand zurückzukehren, so Thiem. Dort fühle er sich nun einmal am wohlsten.