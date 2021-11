Dominic Thiem - Mit so vielen Punkten startet er 2022

Dominic Thiem peilt für den Start der Saison 2022 sein Comeback auf der ATP-Tour an. Aufgrund der speziellen Ranking-Regeln wird er dies aus einer guten Position heraus tun.

© Getty Images Dominic Thiem muss sich über seine Weltranglisten-Position noch keine Sorgen machen

Dominic Thiem hat auf die Inanspruchnahme eines Protected Rankings verzichtet. Das hat der Österreicher in einem seiner Interviews während er vergangenen Monate erklärt. Mit Blick auf sein Ranking Breakdown lässt sich dies gut begründen. Denn obwohl Thiem seit seinem verletzungsbedingten Aus beim ATP-Tour-250-Turnier auf Mallorca kein Match mehr bestritten hat, ist seine Ausgangslage komfortabel.

Derzeit stehen die bei 16 Turnieren erzielten Punkte in der Wertung von Thiem, der in der aktuellen Weltrangliste auf Platz zwölf rangiert. In Summe macht das 3.225 Zähler. Davon hat Dominic Thiem allerdings nur 735 in der laufenden Saison erzielt: 360 für das Halbfinale in Madrid, 90 für das Achtelfinale in Rom und 45 für das Viertelfinale in Doha. Dazu kommen noch 180 für das Erreichen des Achtelfinales bei den Australian Open 2021. Diese werden aber durch die 1.200 Punkte für die Finalteilnahme im Jahr davor übertrumpft. Ebenso wie die 50 Punkt aus dem ATP Cup und die 10 Punkte für die Erstrunden-Teilnahme in Roland Garros.

Thiem bei den Australian Open als Nummer 16?

Bis zum Ende dieses Jahres fallen lediglich 800 Zähler aus der Wertung - jene für das Endspiel der ATP Finals 2019 (hier könnte auch jenes von 2020 stehen).

Mit seinen dann 2.425 Punkten würde Dominic Thiem in den ATP-Charts derzeit Position 16 einnehmen. Und damit sogar in die erste Hälfte der gesetzten Spieler bei den Australian Open fallen. Zum Vergleich: Legt man die nur 2021 erzielten Punkte zugrunde, läge Thiem auf Platz 101 der Weltrangliste.

Hier der Ranking Breakdown von Dominic Thiem

Datum Turnier Ergebnis Punkte Drop Date Nov 2019 ATP Finals Finale 800 Nov 2021 Jan 2019 Australian Open Finale 1.200 Jan 2022 Sep 2020 Roland Garros Viertelfinale 180 Jun 2022 Jul 2019 Wimbledon 1. Runde 5 Jul 2022 Mai 2021 Madrid Halbfinale 360 Mai 2022 Aug 2019 Montreal Viertelfinale 90 Aug 2022 Mai 2021 Rom Achtelfinale 90 Mai 2022 Apr 2019 Monte Carlo Achtelfinale 45 Apr 2022 Mär 2019 Miami 1. Runde 5 Mär 2022 Mai 2019 Barcelona Sieg 250 Mai 2022 Feb 2020 Rio de Janeiro Viertelfinale 90 Feb 2022 Mär 2021 Dubai 1. Runde 0 Mär 2022 Dez 2019 ATP Cup Gruppe 65 Jan 2022 Mär 2021 Doha Viertelfinale 45 Mär 2022 Jun 2021 Mallorca 1. Runde 0 Jun 2022 Mai 2021 Lyon 1. Runde 0 Mai 2022